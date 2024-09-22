«Будем подавать апелляцию. Если за такое удалять, тогда в каждом туре по несколько тренерских удалений должно быть». Смирнов о красной карточке

Дмитрий Смирнов высказался о полученной красной карточке в матче против 2Drots.

– У вас второе удаление за четыре тура. Почему именно вы?

– Наверное, какое-то совпадение. Честно скажу, по предыдущему удалению согласен. Есть определенные правила, которые мы нарушили.

С этим удалением – я не согласен. Я вижу, в какой форме выражают недовольство другие тренеры. Я не думаю, что сильно такую форму превысил.

Ну выругался, ну сказал на повышенных эмоциях, что арбитр совершил ошибку. Но за такое удалять в МФЛ, мне кажется, такого еще не было.

Почему именно я? Может, судья видит меня и думает: «Вот опять удалю». Может, так медийку себе поднимает.

Мы обязательно будем подавать апелляцию. Если за такое удалять, тогда в каждом туре по одному-два удаления тренера должно быть.

– Как вам судейство в этом сезоне?

– Были ошибки и в том сезоне, и в этом. Не скажу, что судейство повлияло на наши результаты. Но ошибки, конечно, есть. Их много. Но не скажу, что какое-то запредельное количество, – сказал главный тренер Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Fight Nights уступили 2Drots в серии буллиталити (0:0, 3:4). Смирнов был удален во 2-м тайме из-за оскорблений бокового судьи.