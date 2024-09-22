«Будем подавать апелляцию. Если за такое удалять, тогда в каждом туре по несколько тренерских удалений должно быть». Смирнов о красной карточке
– У вас второе удаление за четыре тура. Почему именно вы?
– Наверное, какое-то совпадение. Честно скажу, по предыдущему удалению согласен. Есть определенные правила, которые мы нарушили.
С этим удалением – я не согласен. Я вижу, в какой форме выражают недовольство другие тренеры. Я не думаю, что сильно такую форму превысил.
Ну выругался, ну сказал на повышенных эмоциях, что арбитр совершил ошибку. Но за такое удалять в МФЛ, мне кажется, такого еще не было.
Почему именно я? Может, судья видит меня и думает: «Вот опять удалю». Может, так медийку себе поднимает.
Мы обязательно будем подавать апелляцию. Если за такое удалять, тогда в каждом туре по одному-два удаления тренера должно быть.
– Как вам судейство в этом сезоне?
– Были ошибки и в том сезоне, и в этом. Не скажу, что судейство повлияло на наши результаты. Но ошибки, конечно, есть. Их много. Но не скажу, что какое-то запредельное количество, – сказал главный тренер Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Fight Nights уступили 2Drots в серии буллиталити (0:0, 3:4). Смирнов был удален во 2-м тайме из-за оскорблений бокового судьи.
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