«Мы привыкли, что любой спорный момент судится не в нашу сторону». Стиль о судействе

Алекс Стиль высказался о судействе в матче Fight Nights – 2Drots.

– Как вам судейство сегодня?

– Мы уже привыкли, что любой спорный момент судится не в нашу сторону. На мой взгляд, если судья не понимает по повтору гол или нет, то он должен оставить решение, которое принял его помощник.

В данной ситуации боковой судья засчитал гол. А если не понятно, но судья все равно принимает решение не в нашу сторону, значит, это уже какая-то предвзятость.

Сложный момент. Почему он смотрит повтор ровно три секунды? Мне не понятно. У него даже нет желания до конца разобраться. Для меня это тоже странно.

– Сегодня удалили за высказывание Дмитрия Смирнова, а Дмитрия Кузнецова за тоже самое – нет. Почему так? – Честно не знаю. Возможно, попытался уравнять: нам не засчитал гол, но удалил тренера у соперника. Викторович тоже мог много чего наговорить.

Я не говорю, что он в одну сторону судит. Возможно, в такой ситуации не на 100% справедливо поступил. Странное судейство у нас в лиге, – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спорта’’ Екатерине Бурделовой.

2Drots переиграли Fight Nights в серии буллиталити (0:0, 4:3 Б). 2D не засчитали два гола в основное время. Один из них, по мнению команды, был отменен ошибочно.