Шама забил за «Банку» в дебютном матче – «Родине Медиа». Это его первый гол за 489 дней в турнире МФЛ
Шамиль Курбанов забил в медиафутболе впервые за 489 дней.
Последний раз Курбанов забивал в мае 2023 года в МФЛ-3. Тогда его гол принес победу «Титану» в матче против FC Bus (2:1).
Напомним, Курбанова уволили с поста главного тренера «Титана» после 3-го тура Кубка Медиалиги, в котором команда одержала первую победу в сезоне над СКА (2:1).
После этого Шама заявил о готовности возобновить карьеру футболиста.
Как «Титан» отметил первую победу в сезоне? Уволил главного тренера
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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