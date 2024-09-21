Шама забил за «Банку» в дебютном матче – «Родине Медиа». Это его первый гол за 489 дней в турнире МФЛ

Шамиль Курбанов забил в медиафутболе впервые за 489 дней.

Последний раз Курбанов забивал в мае 2023 года в МФЛ-3. Тогда его гол принес победу «Титану» в матче против FC Bus (2:1).

Напомним, Курбанова уволили с поста главного тренера «Титана» после 3-го тура Кубка Медиалиги, в котором команда одержала первую победу в сезоне над СКА (2:1).

После этого Шама заявил о готовности возобновить карьеру футболиста.

Как «Титан» отметил первую победу в сезоне? Уволил главного тренера