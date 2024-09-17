«Если бы победа в 3-м туре была убедительная, то можно было бы обсуждать дальнейшее пребывание в команде». Зуев об увольнении Шамы

Александр Зуев рассказал о причинах увольнения Шамиля Курбанова.

«Мы в среду сели совещаться по перспективам, по дальнейшему развитию клуба. И пришли к выводу, что очень маловероятно, что мы сможем как-то дальше расти, развиваться и конкурировать вместе.

С кем сели? Я, отец, Артур и советники – Кирилл Шестаков и еще ребята не из команды. Это люди, которым я доверяю и не сомневаюсь в их компетенции.

Я принял решение об увольнении на уровне интуиции. Идет негативная серия. И вроде как подписание хорошее, а на серии – два поражения в чемпионате и одно поражение в межсезонном турнире заставляет задумываться. А турнир короткий. Дальше непонятно, возьмут или не возьмут в случае провала в этом турнире. Соответственно, надо идти на кардинальные меры, потому что мы тоже должны себя обезопасить.

Было ли у меня это решение уже в среду? Нет. Мы решили, что если победа будет убедительная, ну, сокрушительная для соперника, то, в принципе, можно обсуждать дальнейшее пребывание в команде. Если что-то пойдет не по плану, то просто спокойно после игры брать и увольнять.

Кардинальная разница с предыдущими сезонами заключается в бюджете зарплат игроков и их уровне. В этом сезоне мы дали всех игроков, по которым был запрос, и поскольку у них увеличиваются условия, спрос становится выше. Игра такая же, может, местами где-то даже просели. Результат хуже – игроки лучше. Вопрос?» – сказал президент «Титана».

Шамиль Курбанов и весь тренерский штаб «Титана » были отправлены в отставку сразу после первой победы в Winline Кубке Медиалиги.

Гама работал в «Титане» 6 лет.