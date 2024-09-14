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Как «Титан» отметил первую победу в сезоне? Уволил главного тренера

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Шама – аут.

Первая тренерская отставка в Winline Кубке Медиалиги. Уволен Шамиль Курбанов – главный тренер «Титана». Отставка случилась сразу после победы над ростовским СКА (2:1) – первой для «Титана» в этом сезоне.

Детали увольнения: боссов «Титана» не устраивала игра, новость с отставкой заготовили до матча со СКА

В клубе говорят, что причина отставки – в результатах. «Титан» классно провел пятый сезон Медиалиги: прошли в полуфинал, обыграли 2Drots в первом матче и должны были проходить в финал – но вмешалась ошибка арбитра и супергол вратаря.

Летом «Титан» усилился крепкими игроками из медиафутбола: защитниками Владимиром Сиротовым («Чисто Питер»), Гасаном и Степаном Степановым (оба – «Родина Медиа»). Еще присоединился форвард «Родины» Валерий Соломаха. Но результаты упали.

В Кубке Медиалиги «Титан» начал с поражения от Fight Nights (0:1), затем проиграл «Амкалу» (0:3). В следующем матче все-таки победили СКА (2:1), но игра не убедила руководство. Меньше чем через час после окончания матча президент «Титана» Александр Зуев объявил об отставке Курбанова. Любопытно, что в игре против СКА Титан достаточно много атаковал: 13 ударов по воротам, 6 в створ и 8 угловых.

«В начале сезона было собрание руководства с тренерским штабом, – объяснил в интервью телеграм-каналу «Некласико» Арчи, вице-президент. – Был задан прямой вопрос: «Что нужно, чтобы мы играли в атакующий футбол?» У ребят были определенные требования по трансферам, которые мы выполнили, я думаю, больше, чем они хотели. Руководство команды посчитало, что игру, которую мы сейчас показываем с таким составом – это не наш уровень. Два поражения, сейчас со СКА смотрели… К сожалению, мы не увидели того футбола, который хотим. 

Пост Саши Зуева [президента «Титана»] с новостью об отставке был заготовлен до игры. Матч со СКА стал ключевым в принятии решения. 

Реакция Шамы? Мы зашли в раздевалку отдельно, где сидел тренерский штаб, и сказали свое решение. Шама встал и ушел. Сказал: «Вот ваше отношение к нам».

«Шама – крутой тренер, но было такое чувство, что мы с ним не достигнем результата, – рассказал телеграм-каналу Матч! Медиафутбол Александр Зуев, президент «Титана». – В эту среду начало возникать чувство, что нужно что-то менять. Это президентская интуиция

Слишком бесславно ушел человек, который привел «Титан» к победе в МФЛ-4? Очень сильно меня это коробит, но был риск потери в результатах. Сейчас идет перестройка, которая началась в том году».

Курбанов – один из лучших тренеров в Медиалиге. Дважды выходил в финал, выиграл для «Титана» первое чемпионство

31-летний Шамиль Курбанов – опытный человек в футболе. Воспитанник раменского «Сатурна», большую часть карьеры провел во Второй лиге (61 матч) и в Первой (21). Самый статусный клуб в карьере – нижегородская «Волга»: в начале десятых регулярно играл за молодежку. 

В медиафутболе с 2022-го, с момента появления Медиалиги. Сначала тренировал Basement – и вывел команду в финал первого сезона Медиалиги (там уступили 2Drots – 0:5). Во втором сезоне присоединился к Reality, а когда клуб не заявился в третий сезон – перешел в «Титан». Там он провел МФЛ-3 в качестве игрока.

Летом 2023-го «Титан» уволил главного тренера, а на его место передвинул Шаму. Он начал ураганно – уже в четвертом сезоне привел «Титан» к первому в истории чемпионству. По ходу сезона «Титан» обыгрывал топ-клубы: «БроукБойз», ФК «10» и «Родину Медиа». «Титан»  высоко оценил вклад тренера: по итогам сезона он получил самые крупные премиальные в команде – 250 тысяч рублей (у лидеров Скоропупа, Деобальда и Шустикова было по 200 тысяч). В январе 2024-го «Титан» продлил контракт с Шамой – до 2025-го.

«Самое тяжелое в жизни любого человека и функционера не исключение – это прощаться, – написал после увольнения Шамы Александр Зуев, президент. – Прощаться с людьми, с которыми ты провел много лет вместе. Что-то строил, что то выигрывал, а также терпел обидные поражения.

Еще сложнее прощаться с людьми, с которыми ты построил очень хорошую команду и поднял столь заветный кубок над головой. Но рано или поздно наступает кризис, преодоление которого требует серьезных и болезненных шагов».

Наверняка такой успешный тренер не останется надолго без работы.

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