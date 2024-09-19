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  • Экс-тренер «Титана» Курбанов: «Я свой прощальный матч так и не сыграл. Дорогие команды МФЛ, на трансферном рынке появился новый игрок с приставкой медиа»
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Экс-тренер «Титана» Курбанов: «Я свой прощальный матч так и не сыграл. Дорогие команды МФЛ, на трансферном рынке появился новый игрок с приставкой медиа»

Шамиль Курбанов готов продолжить карьеру игрока в Winline Медиалиге.

«Ну что, друзья, у меня тут в связи с некоторыми обстоятельствами освободилось некоторое количество времени.

И знаете, что я подумал? Я же свой прощальный матч так и не сыграл. Да и карьеру официально так и не завершил.

Так что, дорогие команды МФЛ, на трансферном рынке появился новый игрок с приставкой медиа. Да, чуть жирненький и без коленей, но зато вполне себе опытный и с ударом! Я на связи, звоните, пишите, дайте деду еще попылить.

P.S. Условие лишь одно – всегда мечтал сыграть нападающим», – написал Курбанов.

Напомним, Курбанова уволили с поста главного тренера «Титана» после 3-го тура Кубка Медиалиги, в котором команда одержала первую победу в сезоне над СКА (2:1).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Шамиля Курбанова
logoШамиль Курбанов
logoWinline Медиалига
возможные трансферы
logoЛФК «Титан»
Кубок Лиги МФЛ
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