Экс-тренер «Титана» Курбанов: «Я свой прощальный матч так и не сыграл. Дорогие команды МФЛ, на трансферном рынке появился новый игрок с приставкой медиа»
Шамиль Курбанов готов продолжить карьеру игрока в Winline Медиалиге.
«Ну что, друзья, у меня тут в связи с некоторыми обстоятельствами освободилось некоторое количество времени.
И знаете, что я подумал? Я же свой прощальный матч так и не сыграл. Да и карьеру официально так и не завершил.
Так что, дорогие команды МФЛ, на трансферном рынке появился новый игрок с приставкой медиа. Да, чуть жирненький и без коленей, но зато вполне себе опытный и с ударом! Я на связи, звоните, пишите, дайте деду еще попылить.
P.S. Условие лишь одно – всегда мечтал сыграть нападающим», – написал Курбанов.
Напомним, Курбанова уволили с поста главного тренера «Титана» после 3-го тура Кубка Медиалиги, в котором команда одержала первую победу в сезоне над СКА (2:1).
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Шамиля Курбанова
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