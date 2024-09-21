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«Родина Медиа» играет с ФК «Банка» в Кубке Медиалиги

«Родина Медиа» играет с ФК «Банка» в 4-м туре Winline Кубка Медиалиги.

21 сентября, суббота

«Родина Медиа» – ФК «Банка» – 4:2 (1:2)

«Родина Медиа»: Клюкин, Запрягаев, Мура, Макеев, Прокоп, Абоубакар, Тарасов, Ндонгмо, Кудряшов, Володя XXL, Шакир.

ФК «Банка»: Маменко, Феликс, Дражжук, Мишин, Курбанов, Зотов, Фанки, Кашай, Беспалов, Алексеев, Текила.

Голы: 0:1 – Кашай (5), 1:1 – Маменко (АГ, 11), 1:2 – Курбанов (18), 2:2 – Кудряшов (53), 3:2 – Прокоп, (пен. 70), 4:2 – Прокоп (75)

Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
Кубок Лиги МФЛ
logoФК Банка
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