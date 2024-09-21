«Родина Медиа» играет с ФК «Банка» в Кубке Медиалиги
«Родина Медиа» играет с ФК «Банка» в 4-м туре Winline Кубка Медиалиги.
21 сентября, суббота
«Родина Медиа» – ФК «Банка» – 4:2 (1:2)
«Родина Медиа»: Клюкин, Запрягаев, Мура, Макеев, Прокоп, Абоубакар, Тарасов, Ндонгмо, Кудряшов, Володя XXL, Шакир.
ФК «Банка»: Маменко, Феликс, Дражжук, Мишин, Курбанов, Зотов, Фанки, Кашай, Беспалов, Алексеев, Текила.
Голы: 0:1 – Кашай (5), 1:1 – Маменко (АГ, 11), 1:2 – Курбанов (18), 2:2 – Кудряшов (53), 3:2 – Прокоп, (пен. 70), 4:2 – Прокоп (75)
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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