«Лично мне вообще не понятна аргументация. Я вижу это так: я захотел, я убрал». Гама о решении Зуева уволить Шаму из «Титана»

Гамид Шахбанов высказался об увольнении Шамиля Курбанова из «Титана».

– Насколько повлияла отставка главного тренера Шамиля Курбанова на сегодняшнюю игру, на моральную составляющую?

– Первые дни было тяжело. Все были в подавленном состоянии. Непонимание, что и куда. Потом назначили Сергеевича [Медведева], команда с ним знакома. К игре ребята подошли с нормальным настроем.

– Насколько тебе понятна аргументация руководства команды по увольнению Шамы?

– Лично мне вообще не понятна аргументация. Я вижу это так: я захотел, я убрал.

– Как команда приняла увольнение?

– Есть те, кто открыто высказывался, как Арби. Большинство тоже скорее не понимают, но просто не высказываются.

– Как восстанавливать атмосферу в команде?

– Тренер ушел, но команда ведь осталась. Есть ребята, на которых это держится. Мы друг за друга, от игры к игре. Будем работать, – сказал хавбек «Титана» Гама корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Титан» в дебютном матче Алексея Медведева проиграл DMedia в Кубке Медиалиги (0:2). Эта игра стала первой для команды после увольнения Шамиля Курбанов.

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