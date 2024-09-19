«Не волнуйтесь, все в порядке. Он дома». «Банка» объявила о переходе Курбанова
Шамиль Курбанов – перешел в «Банку».
Новичка команды представили в соцсетях команды.
Клуб опубликовал переписку с Шамилем, подписав пост: «Не волнуйтесь, все в порядке. Он дома».
Фото: телеграм-канал «Банки».
Напомним, Курбанова уволили с поста главного тренера «Титана» после 3-го тура Кубка Медиалиги, в котором команда одержала первую победу в сезоне над СКА (2:1).
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Банки»
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