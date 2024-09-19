«Не волнуйтесь, все в порядке. Он дома». «Банка» объявила о переходе Курбанова

Шамиль Курбанов – перешел в «Банку».

Новичка команды представили в соцсетях команды.

Клуб опубликовал переписку с Шамилем , подписав пост: «Не волнуйтесь, все в порядке. Он дома».

Фото: телеграм-канал «Банки» .

Напомним, Курбанова уволили с поста главного тренера «Титана » после 3-го тура Кубка Медиалиги, в котором команда одержала первую победу в сезоне над СКА (2:1).