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«Дзюба будет рвать и метать, пока у него есть возможность побить рекорды». Аршавин о 36-летнем форварде

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от игры Артема Дзюбы.

36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» до конца сезона. 

«Дзюба будет рвать и метать, пока у него есть возможность побить рекорды. Конечно, он выше всех классом, по уровню мастерства», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России. 

Дзюба об ассисте в 1-м матче за «Акрон»: «Все идет в копилку. Не забывайте, что у меня еще цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАкрон
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