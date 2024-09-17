«Дзюба будет рвать и метать, пока у него есть возможность побить рекорды». Аршавин о 36-летнем форварде

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от игры Артема Дзюбы.

36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» до конца сезона.

«Дзюба будет рвать и метать, пока у него есть возможность побить рекорды. Конечно, он выше всех классом, по уровню мастерства», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Дзюба об ассисте в 1-м матче за «Акрон»: «Все идет в копилку. Не забывайте, что у меня еще цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас»