Дзюба о сборной России: «Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко!»
Артем Дзюба заявил, что готов сыграть за сборную России даже в нетрезвом виде.
– Не знаю, насколько к месту вопрос касательно сборной с учетом ее нынешней концепции не вызывать полевых игроков старше 30 лет. Но вы верите, что еще сыграете хотя бы раз за национальную команду?
– Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе.
– И от фигуры Валерия Карпина это не зависит?
– От него, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную, – сказал 36-летний форвард «Акрона».
С 2022 года сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
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