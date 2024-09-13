Человек Дзюбы недоволен комментатором того самого матча с пинком. Написал и попросил извиниться

«Иди грустить с любимчиками из «Амкала».

Продолжение конфликта Артема Дзюбы и «Амкала». Представитель Дзюбы Леонид Гольдман связался с комментатором этого матча: высказал недовольство работой и попросил извиниться.

Вспоминаем финал Т-Лиги: оскорбления от игрока «Амкала», Дзюба пнул и назвал девочками

В субботу команда Дзюбы Mandalorian Team играла в финале Т-Лиги против «Амкала». В конце первого тайма между Артемом и амкаловцами возник конфликт.

Партнер Дзюбы Расул Магомедов жестко влетел в Антона Чужого из «Амкала». Блогер оскорбил Магомедова, а затем и Дзюбу, который прибежал заступиться за партнера. В ответ Артем пнул Чужого под зад.

«Говорю Дзюбе: «Иди на ###!» А он мне поджопник – вседозволенность какая-то», – говорил после матча Чужой.

Дзюбе показали желтую – амкаловцы уверяли, что реф был готов вытащить красную, но его остановили организаторы. «Амкал» в знак протеста ушел с поля, а «Мандалорцы» забивали в пустые: было 3:0, стало – 7:0 за тайм. Организаторы остановили игру и засчитали техническое поражение «Амкалу».

Дзюба досрочно стал чемпионом Т-Лиги и спросил у болельщиков, хотят ли они посмотреть матч с «Чертаново Медиа» вместо «Амкала». Люди одобрили, Артем проводил блогеров фразой: «Девочки, можете идти, спасибо большое».

Конфликт стал одним из самых шумных в этом году: на него отреагировали половина медиафутбола, Константин Генич, Дмитрий Губерниев, Тимур Журавель и другие.

Комментатору финала написал представитель Дзюбы: хотел обсудить работу и попросил извиниться

Во вторник история получила продолжение. Павел Чепурин, комментатор Окко Спорт и Winline Медиалиги, работавший и на финале Т-Лиги, опубликовал скриншот сообщения от Леонида Гольдмана, представителя Дзюбы. На скриншоте – фрагмент сообщения от Гольмана:

«Павел, добрый день! Это Леонид Гольдман беспокоит. Хотел обсудить с вами вашу работу во время нашего финала Т-Лиги против «Амкала».

«Сегодня г-н Гольдман изъявил желание обсудить работу комментатора в матче с «Амкалом». Ведь там больше не было ничего, что заслуживало бы внимания официального представителя Артема Дзюбы», – подписал пост Чепурин.

Разговор все-таки состоялся – его детали Чепурин рассказал Спортсу’’:

«Наше общение с Леонидом Гольдманом прошло в формате переписки. Не считаю этичным публиковать ее целиком, достаточно самого факта.

Леонид увидел в моей работе «мало комментаторского профессионализма» и «непозволительную манеру комментирования». Ему не понравилось, что комментатор позволяет себе оценочные суждения в эфире . Да, так уж получилось, что я не нейросеть – не могу работать только по скрипту, без оценок, суждений и эмоций. А их Леонид счел неуважительными и хотел, чтобы я проявил смелость извиниться – это почти цитата».

«Бедные арбитры. Матч отработали, еще и в цирк сходили». Как Чепурин комментировал финал?

Матч «Амкал» – Mandalorian Team транслировался эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, партнере Т-Лиги. Но затем игру выложили на ютуб-канале лиги – ее можно посмотреть бесплатно. Переносимся в конец первого тайма, когда стартовал конфликт между Дзюбой и «Амкалом», и посмотрим как Чепурин комментировал важные эпизоды.

● Дзюба получает желтую за пинок: «Так себе эпизод, подмочил репутацию Артем Дзюба. Прямо скажем, и без того не кристальную. В большом футболе это прямая красная – как тут быть?

Это за гранью медиафутбола, футбола и человеческих отношений. Дзюба сейчас должен подойти к Чужому, извиниться и замять эту историю. Эмоции вскипели, все бывает. Но сильный человек отличается от слабого тем, что умеет признавать ошибки. Что бы не наговорил Чужой, рукоприкладство – хуже, чем любые слова. Без вариантов».

● «Амкал» уходит с поля, Дзюба берет микрофон и провожает их фразой «Девочки, можете идти»: «Девочки? Я понял. Видимо, не отвечать за свои поступки – это по-мужски. Во вселенной Артема Дзюбы это мужской поступок.

Повторюсь, пнуть человека под зад в спину – это мужской поступок. А извиниться – это ни в коем случае, вы что. Это выше собственного достоинства. А парни, которые дорожат честью – оказывается, девочки. Окей.

«Мандалорец предлагает «Чертаново Медиа» заменить «Амкал» в финале: Надеюсь, «Чертаново Медиа» примет правильное решение. В «Мандалорце» много людей, они могут разделиться и сыграть двусторонку – все будут довольны. И главное, что в футбол будут играть мальчики. Девочки все ушли. В «Мандалорцах» же все – настоящие мужики. И главный, конечно, с капитанской повязкой».

● Вместо второго тайма с «Амкалом» «Мандалорцы» сыграли против «Чертаново Медиа»: «Бедные арбитры. Целый матч отработали, еще и в цирк сходили. Совмещение приятного с полезным, но все-таки долго, согласитесь».

● В первом тайме «Чертаново Медиа» вырвалось вперед: «Мандалорцы» проигрывают. Верните им семь голов. Это не по-мужски, нечестно. Нужно уводить команду с поля».

● Штрафной в ворота «Мандалорца, в стенку встает Дзюба: «Феноменально мужская стенка. И эта стенка по-мужски принимает удар на себя».

Чепурин уже писал пост с извинениями – признал, что перегнул в доигровке против «Чертаново»

В воскресенье, на следующий день после финала, Чепурин написал пост в личном телеграм-канале. Комментатор признал, что работа во время «Чертаново Медиа» – Mandalorian Team была некорректной. Важно: Чепурин извинился именно за работу на доигровке, а не на матча против «Амкала», где произошел конфликт.

«И я должен признать свою ошибку: был не прав в том, как отработал матч-субститут «Мандалорцев» и «Чертаново Медиа». Уже начал перегибать.

Поэтому, если кого-то сильно задела моя работа, извиняюсь: не в качестве оправдания, а для понимания – я правда сильно расстроился из-за такого завершения турнира и согласия «Чертаново Медиа» на эту последнюю авантюру. Кажется, она была не нужна по сути никому: достаточно было просто наградить «Мандалорцев».

В этом же посте Чепурин еще раз прошелся по Дзюбе:

«И даже в самый последний момент все это можно было потушить одним волевым, мужским и мудрым решением. Просто представьте, что Дзюба подходит к Чужому и говорит: «Извини, я переборщил – но и ты был не прав»

Ан нет – 36-летний дядька предпочитает вести себя, как детсадовец из ролика «он показывал писюн» (no context!), и делить своих и чужих на «мужиков» и «девочек» на весь стадион, причем снова в спину уходящему сопернику. Просто позорище ».

Через два дня после этого поста с Павлом связался представитель Дзюбы.

«Павел может идти грустить вместе с любимчиками из «Амкала» Ответ представителя Дзюбы

Спортс’’ связался с представителем Дзюбы Леонидом Гольдманом. Он в деталях рассказал о претензиях к работе Чепурина на финале:

«Очевидно, что такая манера комментирования недопустима для профессионального комментатора. Павел работал не на своей личной площадке. Он работал, во-первых, в эфире федерального медиасервиса. А во-вторых, медиасервис был партнером турнира. Павел и к организаторам завуалировано высказал претензии, и к одной из команд-участниц показывал всяческое неуважение.

Я в абсолютно вежливой форме ему написал. Без оскорблений и ссор. Он начал в какой-то остроумной форме мне отвечать, тогда я ему сказал конкретно: «Павел, а вы не считаете, что ваш комментарий, особенно нашего тайма против «Чертаново», не позволителен для профессионального комментатора? Ваша работа, на мой взгляд, была непрофессиональной». Он признал, что перегнул: «Раз у нас завязался разговор, я готов вам лично еще раз признать, что был неправ» .

Он сказал, что уже извинялся в своем телеграм-канале. Но мне показалось, что в том посте извинения были в абсолютно неясной форме – непонятно, извинился он или нет.

Дальше Павел еще раз повел себя абсолютно непрофессионально и неэтично – выложил скриншот моего сообщения. Потом в разговоре с вами сказал, что неэтично выкладывать переписку. То есть, когда он выкладывал скриншот одного моего сообщения – это было этично? А потом он вдруг воззвал к нормам этики.

При этом Павел в своей речи, в своих комментариях, в своих постах не сказал ни слова про игроков «Амкала», которые спровоцировали всю эту историю. В данном случае – один игрок, который абсолютно некорректно повел себя на площадке.

«Амкал» постоянно взывает к тому, что судьи были готовы удалять, но им запретили. Я говорил с организаторами, они сказали, что ничего не запрещали, судья сразу принял такое решение. Если вы заметите, ровно через пять секунд после того, как случился этот эпизод, игрок «Амкала» сказал судье: «Красная, красная». Судья промолчал, а потом сказал: «Все, уходим». То есть намерения давать красную не было.

Не знаю, это было спланированное шоу или план сиюминутно родился в амкаловской голове. Но все это было абсолютно несерьезно и некорректно ни по отношению к организаторам, ни к команде соперника, ни к болельщикам.

Сейчас я просто вынужден прокомментировать эту ситуацию, чтобы она не выглядела однобоко из-за комментария Чепурина. Еще же Тимур Журавель подключился – я уверен, он не слушал комментарий Павла во время эфира и глобально не знает о ситуации ничего, кроме видео пинка, которое все тиражируют. Но ему обязательно надо было подключиться, дать пост, написать пару нелицеприятных высказываний в адрес Артема и еще меня поддеть. Если Тимур Журавель таким образом потешил свое самолюбие и получил очередную порцию хайпа – велком.

Повторюсь, для себя мы эту тему закрываем. Павел может идти грустить вместе со своими любимчиками из «Амкала». Нам это все неинтересно, и эту историю для себя мы оставляем в прошлом».

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Фото: телеграм-канал Чепурина; ФК «Локомотив»