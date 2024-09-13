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  • Агент Дзюбы о скандале с пинком: «Организаторы не запрещали удалять Артема, я говорил с ними. Комментатор Чепурин может идти грустить вместе со своими любимчиками из «Амкала»
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Агент Дзюбы о скандале с пинком: «Организаторы не запрещали удалять Артема, я говорил с ними. Комментатор Чепурин может идти грустить вместе со своими любимчиками из «Амкала»

Леонид Гольдман высказался о скандале вокруг комментатора Т-Лиги и Артема Дзюбы.

«Очевидно, что такая манера комментирования недопустима для профессионального комментатора. Павел работал не на своей личной площадке. Он работал, во-первых, в эфире федерального медиасервиса. А во-вторых, медиасервис был партнером турнира. Павел и к организаторам завуалировано высказал претензии, и к одной из команд-участниц показывал всяческое неуважение.

Я в абсолютно вежливой форме ему написал. Без оскорблений и ссор. Он начал в какой-то остроумной форме мне отвечать, тогда я ему сказал конкретно: «Павел, а вы не считаете, что ваш комментарий, особенно нашего тайма против «Чертаново», не позволителен для профессионального комментатора? Ваша работа, на мой взгляд, была непрофессиональной».

Он признал, что перегнул: «Раз у нас завязался разговор, я готов вам лично еще раз признать, что был неправ».

Он сказал, что уже извинялся в своем телеграм-канале. Но мне показалось, что в том посте извинения были в абсолютно неясной форме – непонятно, извинился он или нет.

Дальше Павел еще раз повел себя абсолютно непрофессионально и неэтично – выложил скриншот моего сообщения. Потом в разговоре с вами сказал, что неэтично выкладывать переписку. То есть, когда он выкладывал скриншот одного моего сообщения – это было этично? А потом он вдруг воззвал к нормам этики.

При этом Павел в своей речи, в своих комментариях, в своих постах не сказал ни слова про игроков «Амкала», которые спровоцировали всю эту историю. В данном случае – один игрок, который абсолютно некорректно повел себя на площадке.

«Амкал» постоянно взывает к тому, что судьи были готовы удалять, но им запретили. Я говорил с организаторами, они сказали, что ничего не запрещали, судья сразу принял такое решение. Если вы заметите, ровно через пять секунд после того, как случился этот эпизод, игрок «Амкала» сказал судье: «Красная, красная». Судья промолчал, а потом сказал: «Все, уходим». То есть намерения давать красную не было.

Не знаю, это было спланированное шоу или план сиюминутно родился в амкаловской голове. Но все это было абсолютно несерьезно и некорректно ни по отношению к организаторам, ни к команде соперника, ни к болельщикам.

Сейчас я просто вынужден прокомментировать эту ситуацию, чтобы она не выглядела однобоко из-за комментария Чепурина. Еще же Тимур Журавель подключился – я уверен, он не слушал комментарий Павла во время эфира и глобально не знает о ситуации ничего, кроме видео пинка, которое все тиражируют. Но ему обязательно надо было подключиться, дать пост, написать пару нелицеприятных высказываний в адрес Артема и еще меня поддеть. Если Тимур Журавель таким образом потешил свое самолюбие и получил очередную порцию хайпа – велком.

Повторюсь, для себя мы эту тему закрываем. Павел может идти грустить вместе со своими любимчиками из «Амкала». Нам это все неинтересно, и эту историю для себя мы оставляем в прошлом», – рассказал агент Дзюбы.

Павел Чепурин работал комментатором на финале турнира, где нападающий пнул игрока «Амкала». После матча Чепурин в своем телеграм-канале написал пост, в котором назвал Дзюбу 36-летним дяденькой, а его поведение – позорищем.

Агент Дзюбы зол на комментатора скандального матча с пинком. Просил публично извиниться – за что?

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoТимур Журавель
logoАмкал
Леонид Гольдман
logo«Чепа» Павел Чепурин
logoТ-Лига
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