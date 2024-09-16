Андрей Лунев: «Ненормально заявлять медийные команды в Кубок России – это бред сумасшедшего. Пускай они у себя варятся»

Андрей Лунев выступил против участия медиафутбольных клубов в Фонбет Кубке России.

– Я искренне считаю, что ненормально заявлять медийные команды в Кубок России – это бред сумасшедшего. Кто это придумал? Возникают вопросы. Для чего? Чтобы аудитория была? Пускай они у себя варятся.

– Эти медийные клубы приезжают в регионы и собирают полные стадионы.

– Развивайте футбол в регионах. Во время начала медиафутбола были блогеры в Медиалиге , и они играли, а сейчас эти блогеры ушли на второй план, и играют профессиональные футболисты, которые также играли в регионах и на них ходил народ. Смысл этого всего? Я не понимаю, – сказал вратарь «Динамо » и сборной России.

Медиаклубы в Кубке России дарят ту же магию, которую раньше привозили команды РПЛ