Андрей Лунев: «Ненормально заявлять медийные команды в Кубок России – это бред сумасшедшего. Пускай они у себя варятся»
Андрей Лунев выступил против участия медиафутбольных клубов в Фонбет Кубке России.
– Я искренне считаю, что ненормально заявлять медийные команды в Кубок России – это бред сумасшедшего. Кто это придумал? Возникают вопросы. Для чего? Чтобы аудитория была? Пускай они у себя варятся.
– Эти медийные клубы приезжают в регионы и собирают полные стадионы.
– Развивайте футбол в регионах. Во время начала медиафутбола были блогеры в Медиалиге, и они играли, а сейчас эти блогеры ушли на второй план, и играют профессиональные футболисты, которые также играли в регионах и на них ходил народ. Смысл этого всего? Я не понимаю, – сказал вратарь «Динамо» и сборной России.
Медиаклубы в Кубке России дарят ту же магию, которую раньше привозили команды РПЛ
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости