Экс-голкипер «Урала» Ландаков – игрок 2Drots
Дмитрий Ландаков присоединился к 2Drots.
2Drots объявил о подписании 25-летнего голкипера.
Ландаков большую часть карьеры провел в «Урал-2» и «Оренбург-2». Есть один матч в РПЛ за «Урал» против «Динамо».
Последним клубом вратаря стал тамбовский «Спартак».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости