Экс-голкипер «Урала» Ландаков – игрок 2Drots

Дмитрий Ландаков присоединился к 2Drots.

2Drots объявил о подписании 25-летнего голкипера.

Ландаков большую часть карьеры провел в «Урал-2 » и «Оренбург-2 ». Есть один матч в РПЛ за «Урал » против «Динамо ».

Последним клубом вратаря стал тамбовский «Спартак ».