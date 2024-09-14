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Экс-голкипер «Урала» Ландаков – игрок 2Drots

Дмитрий Ландаков присоединился к 2Drots.

2Drots объявил о подписании 25-летнего голкипера.

Ландаков большую часть карьеры провел в «Урал-2» и «Оренбург-2». Есть один матч в РПЛ за «Урал» против «Динамо».

Последним клубом вратаря стал тамбовский «Спартак».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoУрал
logoСпартак Тамбов
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