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ФК «10» был готов заплатить «БроукБойз» 3 млн рублей за Алишера

Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах по Алишеру Рахимову.

«Мне сказали: «Алишер не подписывает контракт с «БроукБойз». Я ответил: «Давайте узнаем у лиги». Позвонили в лигу, сказали: «Покажите документы законтрактованных у «БроукБойз». Лига ушла за документами. Вернулись, сказали: «В офисе не нашли, поищем».

Я позвонил ребятам. Они сказали, что он законтрактован. На следующий день Осипов позвонил в «БроукБойз» и попросил найти документы, подтверждающие, что Алишер законтрактован. У этого [Райзена] сгорела жопа. Он звонил, писал, орал на весь мир, что я где-то с другой стороны начал все это обходить.

С Алишером вели переговоры. Предложили условия. Алишер – интересный человек. Я тоже иногда пользуюсь таким моментом. Я тоже притворяюсь, что не совсем понимаю по-русски. Когда мне надо. А потом, когда мне надо, я очень четко понимаю по-русски. Он разговаривал с ними [«БроукБойз»].

Потом вышел в общее поле, сказал, что мы предлагали [зарплату] почти 500 тысяч. То, что я предлагал, любая сумма, это будет почти 500 тысяч. Хоть 100, 150 – все это «почти 500 тысяч». Хоть 560», – сказал президент ФК «10».

Ранее Алишер пожаловался, что потерял мотивацию после победы в 5-м сезоне Winline Медиалиги и попросил повысить ему зарплату до 200 тысяч рублей.

В победном для «БроукБойз» пятом сезоне Медиалиги Алишер был одним из лучших игроков команды.  

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Any Given Thursday
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoФК 10
возможные трансферы
logoАзамат Мусагалиев
logoАлишер Рахимов
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