Алишер заявил, что потерял мотивацию после победы в МФЛ-5 и просит поднять ему зарплату до 200 тысяч рублей
Алишер Рахимов просит поднять ему зарплату, чтобы повысить мотивацию
«Я всегда прошу свое, поэтому считаю, что 200 тысяч – нормальная сумма для зарплаты. 180-190 тысяч с оплатой квартиры – это идеально, может мотивировать.
Все знают, что после победы у меня упала мотивация. Я хочу что-то делать, чтобы снова разбудить этого Алишера, чтобы он принес победу», – заявил хавбек «БроукБойз».
В декабре «Броуки» раскрыли зарплаты игроков. На тот момент Алишер Рахимов зарабатывал 80 тысяч рублей.
В победном для «БроукБойз» пятом сезоне Winline МФЛ Алишер был одним из лучших игроков команды.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Броуков»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости