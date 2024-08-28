Алишер заявил, что потерял мотивацию после победы в МФЛ-5 и просит поднять ему зарплату до 200 тысяч рублей

Алишер Рахимов просит поднять ему зарплату, чтобы повысить мотивацию

«Я всегда прошу свое, поэтому считаю, что 200 тысяч – нормальная сумма для зарплаты. 180-190 тысяч с оплатой квартиры – это идеально, может мотивировать.

Все знают, что после победы у меня упала мотивация. Я хочу что-то делать, чтобы снова разбудить этого Алишера, чтобы он принес победу», – заявил хавбек «БроукБойз».

В декабре «Броуки » раскрыли зарплаты игроков. На тот момент Алишер Рахимов зарабатывал 80 тысяч рублей.

В победном для «БроукБойз» пятом сезоне Winline МФЛ Алишер был одним из лучших игроков команды.