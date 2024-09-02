2Drots сыграют с Fight Nights 7 сентября, «Амкал» – с «Титаном» 8-го, матчи ФК «10» и «Броуков» вынесли на 11-е

Опубликовано расписание 2-го тура Winline Кубка Медиалиги

Кубок Медиалиги, 2-й тур

6 сентября

Rocket Team – «Банка» – 18:00

7 сентября

Lotus – «Чисто Питер» – 15:00

2Drots – Fight Nights – 21:00

8 сентября

Lit Energy – FC DMedia – время не утверждено

«Титан» – «Амкал» – время не утверждено

11 сентября

ФК 10 – «Родина Медиа» – 18:00

СКА – «БроукБойз» – 21:00

Матч ФК 10 – «Родина Медиа» и СКА – «БроукБойз» вынесены на 11 сентября в связи с тем, что «Десятка» 7 сентября сыграет с «Краснодаром», а «Броуки» 6-го встретятся с «Химками».

Лига пока не утвердила время начала матчей Lit Energy – FC DMedia и «Титан» – «Амкал», так как они могут пройти в Серпухове.