2Drots сыграют с Fight Nights 7 сентября, «Амкал» – с «Титаном» 8-го, матчи ФК «10» и «Броуков» вынесли на 11-е
Опубликовано расписание 2-го тура Winline Кубка Медиалиги
Кубок Медиалиги, 2-й тур
6 сентября
Rocket Team – «Банка» – 18:00
7 сентября
Lotus – «Чисто Питер» – 15:00
2Drots – Fight Nights – 21:00
8 сентября
Lit Energy – FC DMedia – время не утверждено
«Титан» – «Амкал» – время не утверждено
11 сентября
ФК 10 – «Родина Медиа» – 18:00
СКА – «БроукБойз» – 21:00
Матч ФК 10 – «Родина Медиа» и СКА – «БроукБойз» вынесены на 11 сентября в связи с тем, что «Десятка» 7 сентября сыграет с «Краснодаром», а «Броуки» 6-го встретятся с «Химками».
Лига пока не утвердила время начала матчей Lit Energy – FC DMedia и «Титан» – «Амкал», так как они могут пройти в Серпухове.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Медиалиги
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