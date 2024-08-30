Алишер забил первый гол в истории Winline Кубка Лиги
Алишер Рахимов стал автором первого гола в истории Winline Кубка Лиги
Хавбек «БроукБойз» забил в матче 1-го тура на 7-й минуте в ворота «Родины Медиа».
Голевую передачу отдал Вадим Черный.
Напомним, Алишер Рахимов стал автором самого красивого гола пятого сезона Медиалиги, забил «Родине Медиа» с 57 метров, за что получил премию 500 тысяч рублей.
Видео: Winline Медиалига
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортс’‘
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