Алишер забил первый гол в истории Winline Кубка Лиги

Алишер Рахимов стал автором первого гола в истории Winline Кубка Лиги

Хавбек «БроукБойз » забил в матче 1-го тура на 7-й минуте в ворота «Родины Медиа ».

Голевую передачу отдал Вадим Черный.

Напомним, Алишер Рахимов стал автором самого красивого гола пятого сезона Медиалиги, забил «Родине Медиа» с 57 метров, за что получил премию 500 тысяч рублей.

Видео: Winline Медиалига