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Алишер забил первый гол в истории Winline Кубка Лиги

Алишер Рахимов стал автором первого гола в истории Winline Кубка Лиги

Хавбек «БроукБойз» забил в матче 1-го тура на 7-й минуте в ворота «Родины Медиа».

Голевую передачу отдал Вадим Черный.

Напомним, Алишер Рахимов стал автором самого красивого гола пятого сезона Медиалиги, забил «Родине Медиа» с 57 метров, за что получил премию 500 тысяч рублей.

Видео: Winline Медиалига

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортс’‘
logoВадим Черный
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoАлишер Рахимов
Кубок Лиги МФЛ
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