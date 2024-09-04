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  • Баста: «Я знаю всех болельщиков СКА, нас поддерживают фанаты ЦСКА. Враги нам желают сдохнуть, а наши болельщики переживают настоящие эмоции»
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Баста: «Я знаю всех болельщиков СКА, нас поддерживают фанаты ЦСКА. Враги нам желают сдохнуть, а наши болельщики переживают настоящие эмоции»

Баста заявил, что знает всех болельщиков СКА

На прошлой неделе СКА одержал первую победу в медиафутболе – над Lit Energy (1:1, 3:1 Б).

«Ничего страшного, что наш первый сезон в Медиалиге был провальным. Мы живем сегодня, я смотрю вперед. Сегодня есть победа, есть результат, работа, переосмысление, работа над ошибками.

Когда говорят про ошибки в футболе, то я в них не разбираюсь, поэтому никогда не лезу в работу команды. Есть тренер, который за это отвечает. На мой взгляд, команда сейчас выглядит легче, свежее, монолитнее. СКА Ростов – это клуб Медиалиги, к которому особое внимание. Враги нам желают сдохнуть, а наши болельщики переживают настоящие эмоции, настоящий футбол.

Я занимаюсь внутри клуба всем, что связано с медиа, и всем, что около футбола: вопрос болельщиков, акции, промо. Каждый должен заниматься в команде своим делом.

Я знаю всех болельщиков. Мне вообще плевать, поменялось ли у них мнение по отношению к тому, что мы в Медиалиге. Мое внимание сконцентрировано на тех, кто за нас болеет, кто приезжает из Ростова. Нас поддерживают болельщики ЦСКА. Я не хочу смотреть на негатив.

Во всем, что начинается с малого, всегда больше пессимизма. Мне скажи, что не получится, я буду там, я сделаю, чтобы было круто. Я так сделал с музыкой, мы покажем еще, что такое СКА Ростов!» – сказал руководитель ростовской команды.

Образ дня: Жирков и Баста в костюмах казаков на матче СКА

5 мыслей о первом сезоне СКА Басты в Медиалиге

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Некласико»
logoЦСКА
logoСКА Ростов
logoВасилий Вакуленко
logoWinline Медиалига
Кубок Лиги МФЛ
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