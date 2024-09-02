Набабкин о переходе в медийный СКА: «Ждал предложений из РПЛ, но не получилось»
Кирилл Набабкин объяснил решение перейти в медийный СКА
Вчера 37-летний защитник дебютировал в медиафутболе в матче Кубка Лиги против Lit Energy (1:1, 3:1 Б).
– Как оцените уровень медиафутбола?
– Все довольно качественно, качественные игроки. Думаю, медиафутбол прибавляет с каждым годом, вполне приемлемый уровень.
– Почему согласились перейти в СКА?
– Поступило предложение. Ждал, конечно, предложений, не получилось, но, может, еще получится. А так, поиграть, потренироваться – с удовольствием.
– Ждали предложений из РПЛ? На Первую или Вторую лигу не согласились бы?
– Хотелось бы все-таки в РПЛ, – сказал бывший защитник ЦСКА в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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