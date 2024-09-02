Сергей Брейн о казаческих нарядах: «Говорят, у СКА дорогие трансферы, но эти суммы не сопоставимы с тем, что мы потратили на костюмы»
Сергей Брейн рассказал о казаческом перфомансе
«Василий Михалыч – огромный фанат футбольного клуба, он сам заказал костюмы. Потратили огромное количество денег, времени, нервов. Кто-то говорит, что у нас дорогие трансферы. Но поверьте, эти суммы не сопоставимы с тем, что мы потратили на костюмы.
Мы хотим радовать медийную футбольную лигу. Хотим, чтобы она повернулась к нам лицом, а наши болельщики приходили и искренне болели за нас. Сегодня у Lit Energy было очень много народу, много плакатов, но зарядов они не знают.
У нас единая трибуна, кучка, которая будет расти. И расти она будет благодаря тому, что мы вовлекаем их в медийный футбол», – рассказал Спортсу’‘ Сергей Брейн.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости