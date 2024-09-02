  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Сергей Брейн о казаческих нарядах: «Говорят, у СКА дорогие трансферы, но эти суммы не сопоставимы с тем, что мы потратили на костюмы»
Фото
0

Сергей Брейн о казаческих нарядах: «Говорят, у СКА дорогие трансферы, но эти суммы не сопоставимы с тем, что мы потратили на костюмы»

Сергей Брейн рассказал о казаческом перфомансе

«Василий Михалыч – огромный фанат футбольного клуба, он сам заказал костюмы. Потратили огромное количество денег, времени, нервов. Кто-то говорит, что у нас дорогие трансферы. Но поверьте, эти суммы не сопоставимы с тем, что мы потратили на костюмы. 

Мы хотим радовать медийную футбольную лигу. Хотим, чтобы она повернулась к нам лицом, а наши болельщики приходили и искренне болели за нас. Сегодня у Lit Energy было очень много народу, много плакатов, но зарядов они не знают.

У нас единая трибуна, кучка, которая будет расти. И расти она будет благодаря тому, что мы вовлекаем их в медийный футбол», – рассказал Спортсу’‘ Сергей Брейн.

Образ дня: Жирков и Баста в костюмах казаков на матче СКА

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСКА Ростов
logoстиль
logoВасилий Вакуленко
logoWinline Медиалига
Сергей Брейн
logoLit Energy
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Набабкин о переходе в медийный СКА: «Ждал предложений из РПЛ, но не получилось»
5сегодня, 11:16
«У Lit Energy большая армия фанатов, но надо поработать над дисциплиной. Думаю, Миша поговорит с болельщиками». Осипов о выбеганиях на поле «Лужников»
1сегодня, 08:45
Образ дня: Жирков и Баста в костюмах казаков на матче СКА
1вчера, 21:30
2Drots сыграют с Fight Nights, «Амкал» – с «Титаном». Расписание 2-го тура Кубка Медиалиги
вчера, 21:07
ФК «10» забил 5 голов DMedia, «Амкал» снова проиграл 2Drots. Результаты 1-го тура Кубка Лиги
вчера, 21:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Набабкин о переходе в медийный СКА: «Ждал предложений из РПЛ, но не получилось»
5сегодня, 11:16
Азамат Мусагалиев: «Матч «Амкал» – 2D разочаровал. Не ожидал такого антифутбола»
сегодня, 10:30
«У Lit Energy большая армия фанатов, но надо поработать над дисциплиной. Думаю, Миша поговорит с болельщиками». Осипов о выбеганиях на поле «Лужников»
1сегодня, 08:45
2Drots сыграют с Fight Nights, «Амкал» – с «Титаном». Расписание 2-го тура Кубка Медиалиги
вчера, 21:07
«Рома» разгромила «Коней», «Тандем» обыграл «СиндЕкат». Результаты 1-го тура Кубка Надежды
вчера, 21:04
ФК «10» забил 5 голов DMedia, «Амкал» снова проиграл 2Drots. Результаты 1-го тура Кубка Лиги
вчера, 21:02
«Амкал» забил 16 голов Street Madness, «БроукБойз» проиграли «Чертаново Медиа». Результаты 3-го тура Т-Лиги
вчера, 20:59
«Банка» проиграла «Чисто Питер» в дебютном матче в соревновательном футболе
вчера, 20:32
«Я донской казак в пятом поколении. Хочется подчеркнуть связь с традициями». Баста записал для СКА казачью песню
2вчера, 20:10
5 млн рублей направит Медиалига детям, пострадавшим в Курской области. Деньги собрали на матчах в «Лужниках»
12вчера, 19:02
Ко всем новостям
Последние новости
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
331 августа, 20:46
ХК «10» выиграл Медийную Хоккейную Лигу, победив Rocket Team в финале, NBSK завоевал бронзу
131 августа, 20:06
Расписание «Кубка фиферов-2024». Фаворит выиграл турнир, Sibskana занял 2-е место, Kefir – 3-е
31 августа, 08:15Киберспорт
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России
626 августа, 17:45
ХК «10» и Rocket Team сыграют в финале 2-го сезона Медийной хоккейной лиги
25 августа, 09:38
Rocket Team переиграли Tru Fighters, ХК «10» обыграл NBSK. Результаты 1/2 финала Медийной Хоккейной Лиги
24 августа, 20:17
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в ФК «10» Азамата. В прошлом сезоне форвард играл в РПЛ
1123 августа, 19:30
Герман о составе «Амкала» по Доте: «Можно, но я слышал, что дотеры психологически нестабильны»
22 августа, 15:01Киберспорт
ХК «10» сыграет с «Чисто Питер» за выход в полуфинал, Tru Fighters поборются с чемпионами Hockey Brothers. Расписание плей-ин Winline Медийной Хоккейной Лиги
120 августа, 10:04
Трегулов и Сибскана – в заявке «Амкала» на матч Кубка России против «Велеса»
219 августа, 19:55