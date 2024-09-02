Сергей Брейн о казаческих нарядах: «Говорят, у СКА дорогие трансферы, но эти суммы не сопоставимы с тем, что мы потратили на костюмы»

Сергей Брейн рассказал о казаческом перфомансе

«Василий Михалыч – огромный фанат футбольного клуба, он сам заказал костюмы. Потратили огромное количество денег, времени, нервов. Кто-то говорит, что у нас дорогие трансферы. Но поверьте, эти суммы не сопоставимы с тем, что мы потратили на костюмы.

Мы хотим радовать медийную футбольную лигу. Хотим, чтобы она повернулась к нам лицом, а наши болельщики приходили и искренне болели за нас. Сегодня у Lit Energy было очень много народу, много плакатов, но зарядов они не знают.

У нас единая трибуна, кучка, которая будет расти. И расти она будет благодаря тому, что мы вовлекаем их в медийный футбол», – рассказал Спортсу’‘ Сергей Брейн.

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