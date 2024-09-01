5 млн рублей направит Медиалига детям, пострадавшим в Курской области. Деньги собрали на матчах в «Лужниках»

Winline Медиалига пожертвует выручку от продажи билетов на матчи в «Лужниках»

Президент Медиалиги рассказал, что деньги отправят пострадавшим детям в Курской области.

«Уникальных болельщиков, пришедших на стадион за две игры, около 30 тысяч. Чуть больше – 20 [тысяч] – было на матче 2Drots – «Амкал» и 9 с чем-то [тысяч] на матче СКА – Lit Energy . Это самое посещаемое мероприятие Медиалиги.

Мы собрали почти 5 млн рублей пострадавшим в Курске. Думаю, что это самая большая победа, которая есть. Помощь будет точечная для детей – это самое дорогое в мероприятии с «Лужниками», – рассказал Осипов .

Арбитр поздравил школьников с 1 сентября и другие хайлайты из «Амкал» – 2Drots в «Лужниках»