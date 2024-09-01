  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • 5 млн рублей направит Медиалига детям, пострадавшим в Курской области. Деньги собрали на матчах в «Лужниках»
5

5 млн рублей направит Медиалига детям, пострадавшим в Курской области. Деньги собрали на матчах в «Лужниках»

Winline Медиалига пожертвует выручку от продажи билетов на матчи в «Лужниках»

Президент Медиалиги рассказал, что деньги отправят пострадавшим детям в Курской области.

«Уникальных болельщиков, пришедших на стадион за две игры, около 30 тысяч. Чуть больше – 20 [тысяч] – было на матче 2Drots – «Амкал» и 9 с чем-то [тысяч] на матче СКА – Lit Energy. Это самое посещаемое мероприятие Медиалиги.

Мы собрали почти 5 млн рублей пострадавшим в Курске. Думаю, что это самая большая победа, которая есть. Помощь будет точечная для детей – это самое дорогое в мероприятии с «Лужниками», – рассказал Осипов.

Арбитр поздравил школьников с 1 сентября и другие хайлайты из «Амкал» – 2Drots в «Лужниках»

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Севостиана Терлецкого
logoСКА Ростов
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Кубок Лиги МФЛ
logoLit Energy
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Баста на коленях поблагодарил фанатов СКА после победы. Его клуб впервые выиграл в медиафутболе
6сегодня, 17:52Фото
СКА Басты обыграл по буллиталити Lit Energy в Кубке Медиалиги в «Лужниках»
сегодня, 17:36
Медиафутбол возвращается в «Лужниках»: продано 35 тысяч билетов на «Амкал» – 2Drots
18вчера, 13:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Экс-тренер «Амкала» Зубко возглавил ФК «Банка»
сегодня, 18:30
Баста на коленях поблагодарил фанатов СКА после победы. Его клуб впервые выиграл в медиафутболе
6сегодня, 17:52Фото
СКА Басты обыграл по буллиталити Lit Energy в Кубке Медиалиги в «Лужниках»
сегодня, 17:36
Алекс Стиль: «2Drots всегда не фавориты против «Амкала», но мы всегда выигрываем. Пусть мы будем не фавориты»
сегодня, 14:45
У 2Drots 6 побед над «Амкалом» в 7 последних матчах. Сегодня обыграли в Winline Кубке Медиалиги
сегодня, 13:37
2Drots обыграли «Амкал» в «Лужниках» в 1-м туре Кубка Медиалиги. Терех забил победный гол
сегодня, 13:27
Гуф выступит на «Арене Химки» перед матчем «БроукБойз» – «Химки» за Суперкубок VK Видео
6сегодня, 13:01
35 тысяч билетов реализовано на матчи 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy в «Лужниках»
3сегодня, 10:54
«Тандем» победил «СиндЕкат» в Кубке Надежды
сегодня, 10:04
ФК «10» забил 5 голов DMedia, 2Drots встретятся с «Амкалом» в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Лиги
вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
3вчера, 20:46
ХК «10» выиграл Медийную Хоккейную Лигу, победив Rocket Team в финале, NBSK завоевал бронзу
1вчера, 20:06
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России
626 августа, 17:45
ХК «10» и Rocket Team сыграют в финале 2-го сезона Медийной хоккейной лиги
25 августа, 09:38
Rocket Team переиграли Tru Fighters, ХК «10» обыграл NBSK. Результаты 1/2 финала Медийной Хоккейной Лиги
24 августа, 20:17
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в ФК «10» Азамата. В прошлом сезоне форвард играл в РПЛ
1123 августа, 19:30
Герман о составе «Амкала» по Доте: «Можно, но я слышал, что дотеры психологически нестабильны»
22 августа, 15:01Киберспорт
ХК «10» сыграет с «Чисто Питер» за выход в полуфинал, Tru Fighters поборются с чемпионами Hockey Brothers. Расписание плей-ин Winline Медийной Хоккейной Лиги
120 августа, 10:04
Трегулов и Сибскана – в заявке «Амкала» на матч Кубка России против «Велеса»
219 августа, 19:55
Экс-хавбек «Урала» Лунгу – игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат»
619 августа, 15:16