5 млн рублей направит Медиалига детям, пострадавшим в Курской области. Деньги собрали на матчах в «Лужниках»
Winline Медиалига пожертвует выручку от продажи билетов на матчи в «Лужниках»
Президент Медиалиги рассказал, что деньги отправят пострадавшим детям в Курской области.
«Уникальных болельщиков, пришедших на стадион за две игры, около 30 тысяч. Чуть больше – 20 [тысяч] – было на матче 2Drots – «Амкал» и 9 с чем-то [тысяч] на матче СКА – Lit Energy. Это самое посещаемое мероприятие Медиалиги.
Мы собрали почти 5 млн рублей пострадавшим в Курске. Думаю, что это самая большая победа, которая есть. Помощь будет точечная для детей – это самое дорогое в мероприятии с «Лужниками», – рассказал Осипов.
Арбитр поздравил школьников с 1 сентября и другие хайлайты из «Амкал» – 2Drots в «Лужниках»
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Севостиана Терлецкого
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