  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Я донской казак в пятом поколении. Хочется подчеркнуть связь с традициями». Баста записал для СКА казачью песню
1

«Я донской казак в пятом поколении. Хочется подчеркнуть связь с традициями». Баста записал для СКА казачью песню

Баста записал казачью песню с солистом краснодарской филармонии

Под эту композицию команда Басты СКА будет выходить на каждый матч Winline Кубка Медиалиги.

«К первой игре Кубка мы специально записали песню и сняли видео прямо на стадионе в «Лужниках», в котором участвовала вся наша команда СКА Ростов в казачьей форме. Я сам донской казак в пятом поколении, мы красно-синий клуб, хочется подчеркнуть связь с традициями, нашу самобытность.

Эту песню мы записали с солистом краснодарской филармонии Евгением Панчехиным. Планируем выходить с ней перед матчами, заряжать трибуны, настраиваться на победу. Хотелось вложить в этот гимн любовь и поддержку любимому клубу, огромную веру в команду, надежду на победы и прославление родной земли», – рассказал Баста Спортсу’‘.

В 1-м туре Кубка Медиалиги команда обыграла Lit Energy блогера Михаила Литвина в серии буллиталити (смесь серии пенальти и буллитов в медиафутбле) (1:1, 3:1 Б). Матч прошел в «Лужниках». Это первая победа СКА в матчах под эгидой Winline Медиалиги.

Послушать песню можно в медиафутбольном телеграм-канале Спортса’‘

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСКА Ростов
logoВасилий Вакуленко
logoWinline Медиалига
Кубок Лиги МФЛ
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
5 млн рублей направит Медиалига детям, пострадавшим в Курской области. Деньги собрали на матчах в «Лужниках»
6сегодня, 19:02
Баста на коленях поблагодарил фанатов СКА после победы. Его клуб впервые выиграл в медиафутболе
6сегодня, 17:52Фото
СКА Басты обыграл по буллиталити Lit Energy в Кубке Медиалиги в «Лужниках»
сегодня, 17:36
35 тысяч билетов реализовано на матчи 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy в «Лужниках»
3сегодня, 10:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
5 млн рублей направит Медиалига детям, пострадавшим в Курской области. Деньги собрали на матчах в «Лужниках»
6сегодня, 19:02
Экс-тренер «Амкала» Зубко возглавил ФК «Банка»
сегодня, 18:30
Баста на коленях поблагодарил фанатов СКА после победы. Его клуб впервые выиграл в медиафутболе
6сегодня, 17:52Фото
СКА Басты обыграл по буллиталити Lit Energy в Кубке Медиалиги в «Лужниках»
сегодня, 17:36
Алекс Стиль: «2Drots всегда не фавориты против «Амкала», но мы всегда выигрываем. Пусть мы будем не фавориты»
сегодня, 14:45
У 2Drots 6 побед над «Амкалом» в 7 последних матчах. Сегодня обыграли в Winline Кубке Медиалиги
сегодня, 13:37
2Drots обыграли «Амкал» в «Лужниках» в 1-м туре Кубка Медиалиги. Терех забил победный гол
сегодня, 13:27
Гуф выступит на «Арене Химки» перед матчем «БроукБойз» – «Химки» за Суперкубок VK Видео
6сегодня, 13:01
35 тысяч билетов реализовано на матчи 2Drots – «Амкал» и СКА – Lit Energy в «Лужниках»
3сегодня, 10:54
«Тандем» победил «СиндЕкат» в Кубке Надежды
сегодня, 10:04
Ко всем новостям
Последние новости
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
3вчера, 20:46
ХК «10» выиграл Медийную Хоккейную Лигу, победив Rocket Team в финале, NBSK завоевал бронзу
1вчера, 20:06
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России
626 августа, 17:45
ХК «10» и Rocket Team сыграют в финале 2-го сезона Медийной хоккейной лиги
25 августа, 09:38
Rocket Team переиграли Tru Fighters, ХК «10» обыграл NBSK. Результаты 1/2 финала Медийной Хоккейной Лиги
24 августа, 20:17
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в ФК «10» Азамата. В прошлом сезоне форвард играл в РПЛ
1123 августа, 19:30
Герман о составе «Амкала» по Доте: «Можно, но я слышал, что дотеры психологически нестабильны»
22 августа, 15:01Киберспорт
ХК «10» сыграет с «Чисто Питер» за выход в полуфинал, Tru Fighters поборются с чемпионами Hockey Brothers. Расписание плей-ин Winline Медийной Хоккейной Лиги
120 августа, 10:04
Трегулов и Сибскана – в заявке «Амкала» на матч Кубка России против «Велеса»
219 августа, 19:55
Экс-хавбек «Урала» Лунгу – игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат»
619 августа, 15:16