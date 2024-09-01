«Я донской казак в пятом поколении. Хочется подчеркнуть связь с традициями». Баста записал для СКА казачью песню

Баста записал казачью песню с солистом краснодарской филармонии

Под эту композицию команда Басты СКА будет выходить на каждый матч Winline Кубка Медиалиги.

«К первой игре Кубка мы специально записали песню и сняли видео прямо на стадионе в «Лужниках», в котором участвовала вся наша команда СКА Ростов в казачьей форме. Я сам донской казак в пятом поколении, мы красно-синий клуб, хочется подчеркнуть связь с традициями, нашу самобытность.

Эту песню мы записали с солистом краснодарской филармонии Евгением Панчехиным. Планируем выходить с ней перед матчами, заряжать трибуны, настраиваться на победу. Хотелось вложить в этот гимн любовь и поддержку любимому клубу, огромную веру в команду, надежду на победы и прославление родной земли», – рассказал Баста Спортсу’‘.

В 1-м туре Кубка Медиалиги команда обыграла Lit Energy блогера Михаила Литвина в серии буллиталити (смесь серии пенальти и буллитов в медиафутбле) (1:1, 3:1 Б). Матч прошел в «Лужниках». Это первая победа СКА в матчах под эгидой Winline Медиалиги .

Послушать песню можно в медиафутбольном телеграм-канале Спортса’‘