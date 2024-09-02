Образ дня: Жирков и Баста в костюмах казаков на матче СКА

«Я донской казак в пятом поколении».

СКА Басты открыл сезон Winline Кубка Медиалиги – обыграл Lit Energy (1:1; 3:1 по буллитам) в «Лужниках». К матчу СКА приготовил перформанс в казачьем стиле.

Баста записал гимн СКА (в стиле казачьих песен), команда приехала на матч в костюмах казаков

До матча СКА намекали, что к игре с Lit Energy готовится что-то особенное. Афишу нарисовали в необычном стиле – Баста на коне и в костюме донского казака.

В «Лужники» в таких костюмах приехала вся команда. Отсылка понятна: донские казаки – один из символом Ростова-на-Дону. В профессиональном футболе СКА базировался в Ростове. После перехода в медийный – живет в Москве, но постоянно подчеркивает связь с Ростовом. Например, в пятом сезоне сыграли на «Олимпе-2».

В образе казака был и звездный новичок клуба – Юрий Жирков.

Баста приехал в кубанке – головном уборе донских казаков.

Расстановку на матч нарисовали в таком же стиле.

Перед матчем в телеграме СКА появилось видео: Баста и команда в костюмах, рэпер исполняет песню на казачьи мотивы, но с текстом про СКА.

«За СКА Ростов без страха и сомнения За край родной готовы мы стоять. А ты болей и всей душою верь в меня За красно-синие цвета».

На игру СКА вышли под эту песню – в огромных «Лужниках» звучало эпично. Во время матча в образах остались Баста и главный тренер Виталий Миллер.

Детали о перформансе: много потратили на костюмы, будут выходить на матчи под песню, Баста – донской казак в пятом поколении

Кто придумал перформанс? Сколько на него потратили? И будут ли теперь всегда игроки СКА в образе казаков? Отвечают президент СКА Баста и представитель клуба Сергей Брейн.

«К первой игре Кубка мы специально записали песню и сняли видео прямо на стадионе в «Лужниках», в котором участвовала вся наша команда СКА Ростов в казачьей форме, – рассказал Спортсу’‘ Василий Вакуленко. – Я сам донской казак в пятом поколении, мы красно-синий клуб. Хочется подчеркнуть связь с традициями, нашу самобытность.

Эту песню мы записали с солистом Краснодарской филармонии Евгением Панчехиным. Планируем выходить с ней перед матчами, заряжать трибуны, настраиваться на победу.

Хотелось вложить в этот гимн любовь и поддержку любимому клубу, огромную веру в команду, надежду на победы и прославление родной земли.

«Василий Михалыч – огромный фанат футбольного клуба, – рассказал Спортсу’‘ Сергей Брейн. – Потратили огромное количество денег, времени, нервов. Кто-то говорит, что у нас дорогие трансферы. Но поверьте, эти суммы не сопоставимы с тем, что мы потратили на костюмы .

Мы хотим радовать медийную футбольную лигу. Хотим, чтобы она повернулась к нам лицом, а наши болельщики приходили и искренне болели за нас. Сегодня у Lit Energy было очень много народу, много плакатов, но зарядов они не знают. У нас единая трибуна, кучка, которая будет расти. И расти она будет благодаря тому, что мы вовлекаем их в медийный футбол».

Летом СКА ушел в глобальную перестройку: новый тренерский штаб, пришли Жирков, Набабкин и Гранат. Итог – первая победа в медиафутболе

СКА перешел из Второй лиги в Медиалигу в феврале 2024-го. Дебютный сезон оказался неудачным: ростовский клуб ни разу не победил, а по набранным очкам стал худшим в МФЛ-5.

Летом СКА ушел в глобальную перестройку: сменился тренерский штаб, спортивный директор и почти весь состав (в деталях о трансферах – здесь ). Пришли звезды FC Bus – главный тренер Виталий Миллер и форвард Карат. А еще – опытные профи: Юрий Жирков (тоже FC Bus), Владимир Гранат (ФК «Матч ТВ») и Кирилл Набабкин (дебютирует в медиафутболе).

И это сработало. Против команды Lit Energy СКА добыл первую победу в турнирах Медиалиги: 1:1 в основное время и 3:1 по буллиталити. На это потребовалось 8 матчей.

После игры Вакуленко пошел к фанатской трибуне СКА и поблагодарил зрителей.

«Благодарность парням, болельщикам, Ростову, – радовался Баста. – Для нас большая честь представлять самый лучший город на земле. Сделаем максимум, чтобы клуб прославлял нашу родную землю. Это красота, а не футбол ».

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