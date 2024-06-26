«В моменте хотелось затянуть гайки, чтобы никого не было на бровке. Но понимаю, что такие матчи – один раз в год». Кортава о стычках в игре «Амкал» – 2D

Теги Дмитрий Кортава Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кортава высказался о конфликтах в матче «Амкал» – 2Drots.

– Что-то будет в регламент вноситься по поведению на бровке?

– После каждого сезона анализируем, что у нас происходит. Во время матча в моменте думал, что, может, как-нибудь затянуть гайки, в проффутбол это перевести, чтобы никого не было [на бровке]. Но я понимаю, что такие матчи – один раз в год.

Но все равно надо подумать. Мы развиваемся и эволюционируем. Бровка не может быть как в первом или втором сезоне, ей тоже нужно эволюционировать. Есть мысли, посмотрим, – заявил технический директор Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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