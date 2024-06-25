«Макгрегора можно ненавидеть, но у него есть почерк. Трэшток нужно делать со вкусом». Васант о поведении «Амкала» и 2Drots в Нижнем
Васант осудил поведение футболистов и тренеров «Амкала» и 2Drots.
Игроки обеих команд оскорбляли друг друга до и после матча 1/4 финала Winline Медиалиги. Главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов ударил корреспондента Юрия Мнацаканова.
– Как тебе то, что происходило на поле, особенно в первом тайме? Это медиафутбол или нет?
– Это медиафутбол, который чуть-чуть зашел в тупик. Это не медиа, а вседозволенность. Мы не в лучшем свете увидели многих футболистов и тренеров.
Но зато был суперсценарий. «Амкал» отыгрался, перевел матч в серию буллиталити, у 2Drots вышел Гаучо, который весь сезон не в форме, и забивает решающий буллит. С этой точки зрения все круто.
Но было и много того, что не является рекламой медиафутбола. Дмитрий Кортава сказал, что будут санкции, что эти эпизоды будут рассмотрены.
– Рукоприкладство со стороны тренера…
– Неправильно. Осуждаю.
– А то, что игроки друг друга посылают, таскают?
– Это надо научиться делать со вкусом. Вчера мы увидели, что вкус в трэштоке есть не у всех. Конора Макгрегора можно ненавидеть, но у него есть почерк. А когда ты просто кого-то посылаешь или заставляешь в рот взять, в этом прикола нет, – сказал Васант в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
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