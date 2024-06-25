«Макгрегора можно ненавидеть, но у него есть почерк. Трэшток нужно делать со вкусом». Васант о поведении «Амкала» и 2Drots в Нижнем

Васант осудил поведение футболистов и тренеров «Амкала» и 2Drots.

Игроки обеих команд оскорбляли друг друга до и после матча 1/4 финала . Главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов ударил корреспондента Юрия Мнацаканова.

– Как тебе то, что происходило на поле, особенно в первом тайме? Это медиафутбол или нет?

– Это медиафутбол, который чуть-чуть зашел в тупик. Это не медиа, а вседозволенность. Мы не в лучшем свете увидели многих футболистов и тренеров.

Но зато был суперсценарий. «Амкал» отыгрался, перевел матч в серию буллиталити, у 2Drots вышел Гаучо, который весь сезон не в форме, и забивает решающий буллит. С этой точки зрения все круто.

Но было и много того, что не является рекламой медиафутбола. Дмитрий Кортава сказал, что будут санкции, что эти эпизоды будут рассмотрены.

– Рукоприкладство со стороны тренера…

– Неправильно. Осуждаю.

– А то, что игроки друг друга посылают, таскают?

– Это надо научиться делать со вкусом. Вчера мы увидели, что вкус в трэштоке есть не у всех. Конора Макгрегора можно ненавидеть, но у него есть почерк. А когда ты просто кого-то посылаешь или заставляешь в рот взять, в этом прикола нет, – сказал Васант в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

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