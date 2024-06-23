Долгушин осудил поведение в матчах МФЛ в Нижнем: «Позор. Кто-то #### всех на свете, президенты толкаются, наркоманы с катушек слетели»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Fight Nights Михаил Долгушин Медиафутбол

Михаил Долгушин высказался о четвертьфиналах «Амкал» – 2Drots и «Броуки» – «РМ».

«Мне кажется, что вчера в обоих матчах был прям позор. Не в футбольном плане, а в плане перебора по высказываниям, действиям.

Можно сколько угодно аргументировать это «статусом» матчей, но нельзя говорить и делать все, что хочется, в порыве эмоций. Кто-то #### всех на свете, кто-то пинает пацана, президенты толкают президентов, наркоманы вообще с катушек слетели – какой-то стыд.

Не призываю сдерживать эмоции или говорить культурно, понятно, что это контент, так ты становишься интереснее, но как минимум давайте думать, что мы говорим и делаем. Чуть-чуть больше внимания уделять смыслу выражений. В словаре Ожегова около 53 000 слов, я думаю, что каждый сможет найти какую-то разумную замену», – написал защитник Fight Nights.

Напомним, в Нижнем Новгороде прошли ответные встречи 1/4 финала Winline Медиалиги. 2Drots выбили «Амкал» в серии буллиталити (1:2, 4:3 Б), а «Броуки» также по буллиталити переиграли «Родину Медиа» (1:0, 3:2 Б). Во время обеих игр и после них представители команд устраивали стычки и словесные перепалки с взаимными оскорблениями.

Самый стыдный матч в истории медиафутбола

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