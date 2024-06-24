«Выглядит отвратительно. Но Кузнецов и Осколков были в состоянии аффекта, в нормальной ситуации такого бы не сделали». Егоров о ситуации с тренерами 2D и корреспондентом

Дмитрий Егоров высказался об инциденте с тренерами 2Drots и журналистом.

Инцидент произошел в первом тайме матча Winline Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юрий Мнацаканов, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.

«Снисхождение должно быть. Люди [Кузнецов и Осколков] находились в состоянии аффекта, в нормальной ситуации такого бы не сделали.

На мой взгляд: ничего страшного не произошло. Выглядело очень некрасиво, 100 процентов. Я думаю, что Кузнецов получит два матча дисквалификации и длительную условную. Осколков – до конца сезона и длительную условную.

Это мое мнение. Я думаю, что это будет достаточно мягкое решение. Предполагаю, что все произойдет именно так. Повторюсь: ничего страшного не произошло.

Выглядит отвратительно. Но понять Кузнецова и Осколкова можно. Это было сделано не просто так, где-то рядом человек кровью истекал», – заявил президент «БроукБойз».

Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов пнул и послал, помощник попытался ударить в голову