Тренер 2Drots Кузнецов принес извинения корреспонденту, которого пнул ногой

Дмитрий Кузнецов принес извинения журналисту, которого пнул ногой.

Инцидент произошел в первом тайме матча между « » и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юрий Мнацаканов, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.

Вчера Мнацаканов сообщил, что написал заявление в полицию.

«Я перед программой позвонил и извинился перед Юрой, пацаном этим. Позвонил, спросил: «Сейчас извиниться или публично, чтобы все видели?» Он сказал: «Как вы хотите. Давайте публично».

Я извиняюсь перед Юрой. Я перед всеми извиняюсь: перед вами, перед публикой, перед родителями за то, что совершил. Это неправильно. Я надеюсь, что это больше не повторится.

Просто нерв был такой, что любой, кто рядом пробегал, для меня был как враг», – сказал главный тренер 2Drots.

Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов пнул и послал, помощник попытался ударить в голову