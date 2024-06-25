Тренер 2Drots Кузнецов принес извинения корреспонденту, которого пнул ногой
Дмитрий Кузнецов принес извинения журналисту, которого пнул ногой.
Инцидент произошел в первом тайме матча Winline Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юрий Мнацаканов, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.
Вчера Мнацаканов сообщил, что написал заявление в полицию.
«Я перед программой позвонил и извинился перед Юрой, пацаном этим. Позвонил, спросил: «Сейчас извиниться или публично, чтобы все видели?» Он сказал: «Как вы хотите. Давайте публично».
Я извиняюсь перед Юрой. Я перед всеми извиняюсь: перед вами, перед публикой, перед родителями за то, что совершил. Это неправильно. Я надеюсь, что это больше не повторится.
Просто нерв был такой, что любой, кто рядом пробегал, для меня был как враг», – сказал главный тренер 2Drots.
Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов пнул и послал, помощник попытался ударить в голову
Великая сила :)
"Я считаю, что неправильно, когда идет нарушение, выбегать журналисту и лезть в кучу. Они должны стоять здесь. Это неправильно. Я ему сказал, ну а потом пришлось рукоприкладство приложить.
Я извиняюсь перед ним, но он себя повел неправильно. Они должны вот здесь стоять [показывает на бровку]. Им никто не разрешал выбегать сюда"