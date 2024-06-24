Николай Осипов: «Неприятное послевкусие от матча «Амкал» – 2Drots осталось не от противостояния игроков, а из-за инцидента с тренерами 2D и корреспондентом»

Николай Осипов высказался о матче «Амкал» – 2Drots.

– Прошел четвертьфинал DMedia – «Титан». Видим, что даже ответные и решающие четвертьфиналы могут проходить спокойнее, чем матч «Амкал» – 2Drots.

– DMedia – новичок. Нет такого исторического противостояния с большинством команд МФЛ. Очевидно, что ответный матч здесь был более спокойный.

И счет. Не пропусти DMedia 2-3 в начале, кто знает, как бы закончилось по эмоциям? Кажется, что по делу проиграли «Титану» в двух встречах, поджигать не на чем.

– Не кажется ли, что даже при большой истории противостояния «Амкала» и 2Drots в ответном матче был перебор?

– Градус противостояния между командами имел допустимую степень искры. Думаю, что все понимают, что неприятное послевкусие осталось не от противостояния игроков, а из-за инцидента с тренерским штабом 2Drots и корреспондентом.

На поле чего-то такого, что можно было обсуждать сейчас... Не сильно это было жарче, чем в недавнем матче или матче годовой давности, – заявил президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Инцидент произошел в первом тайме матча МФЛ между «Амкалом» и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юрий Мнацаканов, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.

Сегодня стало известно, что журналист написал заявление в полицию на Дмитрия Кузнецова.

Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов пнул и послал, помощник попытался ударить в голову