«Вторая лига – чистый отмыв бюджетных денег. Проживать там неинтересную жизнь не хочется». Кузнецов о нежелании уходить из Медиалиги

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Б Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов объяснил, почему не хочет переходить в профессиональный футбол.

«Интересно работать с командами, которые за что-то борются, ставят высокие задачи. Под это берут игроков и приглашают тренеров.

А идти работать во Вторую лигу… Там чистый отмыв бюджетных денег. Вы все это видели в Кубке России.

Работать там и проживать эту неинтересную жизнь мне не хочется. В медийном футболе намного интереснее, чем в профессиональном, где не ставят целей», – сказал главный тренер 2Drots.

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6 комментариев
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А еще в Медиалиге можно безнаказанно бить людей, добавил Кузнецов.
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Медиалига существует на деньги лудоманов для подсаживания новых лудоманов . Не знаю что хуже )
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кому ты надо даже во второй лиге неадекват
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Ну правильно даже во второй лиге не устрлился, зато в Медиалиге себя нашёл про высокие задачи какие-то в ней. А теперь там во втордиве отмыв, зло, и вообще просто потому что.
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А медиалига как будто не отмыв бабла
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