«Вторая лига – чистый отмыв бюджетных денег. Проживать там неинтересную жизнь не хочется». Кузнецов о нежелании уходить из Медиалиги

Дмитрий Кузнецов объяснил, почему не хочет переходить в профессиональный футбол.

«Интересно работать с командами, которые за что-то борются, ставят высокие задачи. Под это берут игроков и приглашают тренеров.

А идти работать во Вторую лигу… Там чистый отмыв бюджетных денег. Вы все это видели в Кубке России.

Работать там и проживать эту неинтересную жизнь мне не хочется. В медийном футболе намного интереснее, чем в профессиональном, где не ставят целей», – сказал главный тренер 2Drots.