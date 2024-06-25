Кузнецов угрожал, что уйдет из 2D в случае поражения от «Амкала»: «Некит и Ильдар позвонили: «Давайте Газдана в состав». Я говорю: «Идите вы все на ###!»

Дмитрий Кузнецов пригрозил игрокам 2D, что уйдет в случае поражения от «Амкала».

Тренеры 2Drots перед ответной игрой 1/4 финала Winline МФЛ решили сменить схему. Однако игроки посчитали, что подготовиться за 3 дня им будет тяжело и обратились к Кузнецову со своими опасениями.

Кузнецов: «Любую схему можно трансформировать в любую. Только надо объяснить, на это три дня хватит, будете легко перестраиваться. Они этого не понимают».

Слон: «На общем собрании Викторович это озвучил, и уже вся команда ответила, что нам не хватает времени. Мы чувствуем обеспокоенность. Понимали, что ответственность будет на нас. Викторович нас услышал. Начинается установка…»

Кузнецов: «Не установка. За 20 минут до нее звонит Некит, я ему сказал, что сыграет Фрол, потому что Газдан пропустил 4 дня. А он мне: «Давайте Газдана, команда хочет Газдана». Следом Ильдар звонит: «Давайте Газдана». Я говорю: «Идите вы все на ###!» И на установке заявил: «Если вы ###########, я ухожу».

2D одержали победу над «Амкалом» по сумме двух матчей и вышли в полуфинал Медиалиги. В первой игре команда Кузнецова победила 2:1, в ответной уступила с таким же счетом, но выиграла в серии буллиталити.

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