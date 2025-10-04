«Амкал» сыграет с Lit Energy в матче на вылет в Кубке Медиалиги
«Амкал» против Lit Energy в WINLINE Кубке Медиалиги.
Команда, уступившая в Дивизионе претендентов, покинет турнир.
Кубок Медиалиги
4 октября, суббота
Дивизион претендентов, 6-й тур
«Амкал» – Lit Energy. Начало – в 19:00.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
