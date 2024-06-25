«Меня вызвали к следователю. Я позвонил высокопоставленным людям, там спросили: «За пинок? Ты издеваешься? На хрен ты мне звонишь?» Кузнецов о нападении на журналиста

Дмитрия Кузнецова вызвали к следователю по делу об ударе журналиста.

Инцидент произошел в первом тайме матча между «Амкалом» и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юрий Мнацаканов, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.

Вчера Мнацаканов сообщил, что написал заявление в полицию.

«Альберт Николаевич после игры позвонил отцу парня, принес извинения. Он сразу извинился.

Мне звонили, я сегодня разговаривал со следователем. Альберт извинился, с него сняли обвинения, а меня вызывают к следователю.

Я сегодня позвонил высокопоставленным людям, спросил по поводу наказания. Тот говорит: «За что?» Говорю: «За пинок». Он: «Да ладно, хорош, за что? За пинок? Ты издеваешься? На хрен ты мне звонишь?» – заявил главный тренер 2Drots.

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