«Меня вызвали к следователю. Я позвонил высокопоставленным людям, там спросили: «За пинок? Ты издеваешься? На хрен ты мне звонишь?» Кузнецов о нападении на журналиста

Теги происшествия Дмитрий Кузнецов брань 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрия Кузнецова вызвали к следователю по делу об ударе журналиста.

Инцидент произошел в первом тайме матча Winline Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юрий Мнацаканов, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.

Вчера Мнацаканов сообщил, что написал заявление в полицию.

«Альберт Николаевич после игры позвонил отцу парня, принес извинения. Он сразу извинился.

Мне звонили, я сегодня разговаривал со следователем. Альберт извинился, с него сняли обвинения, а меня вызывают к следователю.

Я сегодня позвонил высокопоставленным людям, спросил по поводу наказания. Тот говорит: «За что?» Говорю: «За пинок». Он: «Да ладно, хорош, за что? За пинок? Ты издеваешься? На хрен ты мне звонишь?» – заявил главный тренер 2Drots.

Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов пнул и послал, помощник попытался ударить в голову

Самый стыдный матч в истории медиафутбола

26 комментариев
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Высокопоставленным людям позвонил😅😅😅
Уж лучше молчал бы
+47
0
+47
Ответ Сергей Галынский
Высокопоставленным людям позвонил😅😅😅 Уж лучше молчал бы
Вместо того, чтобы встретиться с чуваком, которого пнул, и извиниться, позвонил "высокопоставленным людям" и они вместе удивились, что "холоп жаловаться посмел"❓🤔
+28
-1
+27
Всю люди равны, но некоторые равнее. У кого есть номер высокопоставленного яйца.
+19
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+19
То есть, звонок высокопоставленным людям был?
+13
0
+13
Пусть Широкова адвокатом берет, либо номер его высокопоставленных друзей.
+8
0
+8
Кем себя возомнила медиалига? Сборище отбросов и лузеров
+7
0
+7
я ведь правильно понял, что он сам признался в попытке «порешать»?
+6
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+5
аххахахах лоооол
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не отстает от молодежи. пилит контент как может 🤦.
+4
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Все по заветам Глушакова - верхним фейсам.
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Так а нахрена ты им звонил?
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В любой непонятной ситуации звони высокопоставленным людям
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А вот и признание в попытке давления на следствие. Давай, журналист, дави этого наглого деда. И за меньшее наказывают, а тут он сам напрашивается.
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"Звонок высокопоставленным людям" - всё что нужно знать о нынешнем правосудии
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А высокопоставленные люди ответили: Ты, в натуре, берега попутал?
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Звонок от низкоопущенных высокопоставленным.
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А сколько щас дают за пинок?
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Чел даже не скрывает, что сразу попытался порешать проблему. Если бы получилось, наверное, продолжил бы поучать потерпевшего
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Ответ Геннадий Тимченко
Вместо того, чтобы встретиться с чуваком, которого пнул, и извиниться, позвонил "высокопоставленным людям" и они вместе удивились, что "холоп жаловаться посмел"❓🤔
Полагаю, они удивились, что он сам не смог разрулить такую мелкую проблему.
+1
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За пинок оказывается у нас нет наказания.
Рекомендация высокоставленного чинуши.
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Всё правильно делают. Раздувают, подбрасывают дровишек. Завтра нужно добавить: «Да я его даже не обоссал! О чём речь вообще!”
Журналист зря молчит - упущение. Должен изображать муки и подозрение на ожог роговицы глаза.
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Эх, Россия...
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Пёс
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А долго под адекватного косил. Тепер. очевидно, что правильно Бабаев его от ЦСКА слил.
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Ну не мог Путин так ответить...
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