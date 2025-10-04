Киря получил травму в матче Кубка Медиалиги. У защитника «БроукБойз» подозрение на перелом ключицы

Сергей Киряков получил травму в матче WINLINE Кубка Медиалиги против ФК «10».

В ответном матче Кубка Лиги защитник «БроукБойз» получил серьезную травму после контакта с игроком ФК «10». На поле выехал автомобиль скорой помощи.

По словам врача команды, у Кирякова подозрение на перелом ключицы.

«БроукБойз» играет с ФК «10» в ответном матче Элитного дивизиона Кубка Медиалиги. После первого тайма счет 2:0 в пользу «Десятки».