«БроукБойз» сыграет с ФК «10» в ответном матче Элитного дивизиона Кубка Медиалиги
«Броуки» против «Десятки» в WINLINE Кубке Медиалиги.
В первом матче «БроукБойз» разгромно уступили ФК «10» (0:3). Команда, проигравшая по сумме двух встреч в Элитном дивизионе, упадет в Дивизион претендентов.
Кубок Медиалиги
4 октября, суббота
Элитный дивизион, полуфинал, ответный матч
«БроукБойз» – ФК «10». Начало – в 14:00.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
