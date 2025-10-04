0

«БроукБойз» сыграет с ФК «10» в ответном матче Элитного дивизиона Кубка Медиалиги

«Броуки» против «Десятки» в WINLINE Кубке Медиалиги.

В первом матче «БроукБойз» разгромно уступили ФК «10» (0:3). Команда, проигравшая по сумме двух встреч в Элитном дивизионе, упадет в Дивизион претендентов.

Кубок Медиалиги

4 октября, суббота

Элитный дивизион, полуфинал, ответный матч

«БроукБойз» – ФК «10». Начало – в 14:00.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
