«БроукБойз» сыграет с ФК «10» в ответном матче Элитного дивизиона Кубка Медиалиги

«Броуки» против «Десятки» в WINLINE Кубке Медиалиги.

В первом матче «БроукБойз» разгромно уступили ФК «10» (0:3). Команда, проигравшая по сумме двух встреч в Элитном дивизионе, упадет в Дивизион претендентов.

Кубок Медиалиги

4 октября, суббота

Элитный дивизион, полуфинал, ответный матч

«БроукБойз» – ФК «10» . Начало – в 14:00.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.