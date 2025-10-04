Егоров о сборной Узбекистана: «Позорное решение по назначению Каннаваро. Убрать Кападзе, который вывел сборную на ЧМ в США. И ради кого?»
Дмитрий Егоров против назначения Фабио Каннаваро тренером сборной Узбекистана.
Ранее сообщалось, что чемпион мира в составе сборной Италии и обладатель «Золотого мяча»-2006 устно согласился возглавить сборную Узбекистана.
«Позорное решение по назначению Каннаваро. Убрать легенду узбекского футбола Тимура Кападзе, который вывел сборную на ЧМ в США. И ради кого? Ради Каннаваро, который и тренером толком не является! Каннаваро с «Динамо Загреб» умудрился впервые за 10 лет проиграть золото чемпионата Хорватии!!
Они еще и платят ему 4 миллиона евро. За что? Кто это? Что за комплекс неполноценности? Как можно не дать своему тренеру довести дело до конца? Тьфу», – написал президент «БроукБойз».
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости