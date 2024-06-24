Корреспондент, которого пнул тренер 2Drots Кузнецов, написал заявление в полицию

Журналист, пострадавший от тренеров 2D, написал заявление на Дмитрия Кузнецова.

Инцидент произошел в первом тайме матча Winline Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юрий Мнацаканов, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.

«Выйдя со стадиона, я позвонил родителям и рассказал о нападении. Отец принял решение о том, что после матча узнает контакты Кузнецова и Осколкова, созвонится с ними и потребует объяснений. Сразу же после окончания матча со мной связался СММ Медиалиги и попросил мой номер, чтобы мне позвонили Осколков и Кузнецов.

В ответ я дал номер отца, чтобы в первую очередь позвонили ему. Осколков позвонил и отцу, и мне. Принес извинения, объяснил свое поведение. Извинения были приняты. Претензий к нему нет.

После звонка Осколкова я ждал звонка от Кузнецова с извинениями, которые я бы принял и закрыл бы тему. Однако от Кузнецова не поступило извинений. Вместо этого я увидел два интервью, в которых он не признает свою вину и распространяет дезинформацию.

Сегодня утром я был вызван в полицию, где дал объяснения. Поскольку Кузнецов полагает, что его вины в произошедшем нет, пусть разберутся правоохранительные органы», – написал журналист в личном телеграм-канале.

Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов пнул и послал, помощник попытался ударить в голову