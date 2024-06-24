Корреспондент, которого пнул тренер 2Drots Кузнецов, написал заявление в полицию

Теги происшествия Дмитрий Кузнецов Амкал 2Drots Winline Медиалига Альберт Осколков Медиафутбол

Журналист, пострадавший от тренеров 2D, написал заявление на Дмитрия Кузнецова.

Инцидент произошел в первом тайме матча Winline Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots (2:1, 3:4 Б). Главный тренер 2D Кузнецов ударил снимавшего его журналиста, которого зовут Юрий Мнацаканов, а затем помощник Кузнецова Альберт Осколков попытался ударить парня кулаком по лицу.

«Выйдя со стадиона, я позвонил родителям и рассказал о нападении. Отец принял решение о том, что после матча узнает контакты Кузнецова и Осколкова, созвонится с ними и потребует объяснений. Сразу же после окончания матча со мной связался СММ Медиалиги и попросил мой номер, чтобы мне позвонили Осколков и Кузнецов.

В ответ я дал номер отца, чтобы в первую очередь позвонили ему. Осколков позвонил и отцу, и мне. Принес извинения, объяснил свое поведение. Извинения были приняты. Претензий к нему нет.

После звонка Осколкова я ждал звонка от Кузнецова с извинениями, которые я бы принял и закрыл бы тему. Однако от Кузнецова не поступило извинений. Вместо этого я увидел два интервью, в которых он не признает свою вину и распространяет дезинформацию.

Сегодня утром я был вызван в полицию, где дал объяснения. Поскольку Кузнецов полагает, что его вины в произошедшем нет, пусть разберутся правоохранительные органы», – написал журналист в личном телеграм-канале.

Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов пнул и послал, помощник попытался ударить в голову

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30 комментариев
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Все правильно сделал, это Вам не фильм «Дом у дороги»
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И правильно написал. Надо вести себя прилично!
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+24
Ответ Жо-Вильфред Майе-Дорен
Разве полиция вмешивается, когда клоуны в цирке друг друга под зад пинают?
Клоуны в цирке не пинают операторов и подсобных рабочих.
+23
-2
+21
Разве полиция вмешивается, когда клоуны в цирке друг друга под зад пинают?
+21
-6
+15
Давно пора этой медиалигой заняться органам. Там статей не мало УК РФ. Каким образом им позволяют арендовать стадионы и пускать туда малолетних вообще? Прекрасно же всем известно, что у них будет происходить: мат для них как форма общения, насилие в почёте. Надо ещё спрашивать с тех кто даёт им стадионы.
+15
-1
+14
Ответ Алексей Агеев
Кузнецов вроде взрослый дядька, седой. А ведет себя как распоследнее #####. Неудивительно, что вместо того, чтобы тренировать профессиональные клубы, он полез в это...
Это означает, что седина не равно наличию мозгов
+12
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+11
Кузнецов вроде взрослый дядька, седой. А ведет себя как распоследнее #####. Неудивительно, что вместо того, чтобы тренировать профессиональные клубы, он полез в это...
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Этот юноша с мобилой - корреспондент? А нервный мужик - тренер? Даю себе обещание: никогда не заходить в темы про медиа лигу, там все конченые
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Правильно, был бы показательный кейс осуждения.
Вот эта ваша Медиалига превратила капитана легендарного чемпионского ЦСКА 1991 и участника ЧМ-1994 в животное, самодовольно избивающее детей перед камерами.
Что же тогда говорить об остальных, более простых людях?
+6
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+5
Чего не сделаешь чтобы на унылую медиалигу обратили внимание.
+4
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+4
Околофутбольная треш-история получила продолжение. А медиалиге только это и надо👍🏻 Правда, там уже давным-давно друг друга пинают (вроде с этого и начинали – "челленджи" на пинки).
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А это точно корреспондент?
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слышь, ты, старый пердун, ты какого хрена мне, корреспонденту(!) не отвечаешь на вопрос о своём гендере?
хочешь, чтобы я папе позвонил?!
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Там только за мат можно штрафовать пачками каждый раз.А Мнацаканов это не родственник того Мнацаканова,который в международной панораме про загнивающий запад рассказывал?Про ФРГ кажись.
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На фронт
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Какие нешуточные страсти творятся в медиа-лиге. Кошмар! 😄
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На видео какой-то быдлан пинает попавшегося на пути молодого человека. Ошалелые глаза… Они там нюхают, похоже, что-то
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Там у каждого околомедиафутльщины есть свой телеграм-каналы ?)
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Ответ Сергей Галынский
А это точно корреспондент?
Таких «корреспондентов» в любом парке у упавшего самокатчика десяток)))
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Ответ Алексей Агеев
Кузнецов вроде взрослый дядька, седой. А ведет себя как распоследнее #####. Неудивительно, что вместо того, чтобы тренировать профессиональные клубы, он полез в это...
У него ещё в бытность футболистом были подобные инциденты
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Справедливос
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Ответ Sergeev55
Что это за журналист, который папику звонит???
Видно же что парень совсем молодой. Так что, то что позвонил отцу - абсолютно нормально. Но другой вопрос в том, что все же, если журналистом работаешь, то яйца должны быть стальными и на отца в таком случае вопросы сбагривать уже не верно - вы правы
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Ответ Петрович
Давно пора этой медиалигой заняться органам. Там статей не мало УК РФ. Каким образом им позволяют арендовать стадионы и пускать туда малолетних вообще? Прекрасно же всем известно, что у них будет происходить: мат для них как форма общения, насилие в почёте. Надо ещё спрашивать с тех кто даёт им стадионы.
Начинайте спрашивать, Петрович 🤣
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Ответ Indurain Larraya
Правильно, был бы показательный кейс осуждения. Вот эта ваша Медиалига превратила капитана легендарного чемпионского ЦСКА 1991 и участника ЧМ-1994 в животное, самодовольно избивающее детей перед камерами. Что же тогда говорить об остальных, более простых людях?
А чем "более простые" люди хуже какого-то там футболиста?
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