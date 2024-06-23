Мусагалиев об инциденте Кузнецова с журналистом: «Взрослый мужик бьет ногами мальчугана, который решил, что он СМИ. Его должны были удалить. Всех других взрослых мужиков удаляли»

Азамат Мусагалиев высказался об инциденте Дмитрия Кузнецова с журналистом.

«Взрослый мужик бьет ногами мальчугана, который решил, что он СМИ. Лига ему разрешила так называться. Лига ему разрешила быть везде на матче. Дала блестящую картонку: «Иди и снимай всех и везде. Ты СМИ».

Взрослый мужик говорит: «Он не должен тут быть, он должен стоять тут…». Но это всего лишь так решил взрослый мужик. Лига мальчугану разрешила быть везде. Лиге зачем-то нужно, чтобы мальчуган был везде.

Напоминаю, что Взрослый мужик очень ругался и хотел разбирательства, когда его игрока не пустили туда, где он не должен быть, исходя из правил безопасности, и дали пощечину за несоответствующее поведение в адрес охраны. А тут мальчуган с документами «не там стоит».

Взрослого мужика должны были удалить. Лига так придумала. Всех других взрослых мужиков удаляла. Наказывала. Мол, «нельзя ругаться, иди, смотри через решетку свой футбол». Но этого взрослого мужика оставили. Типа «бей ещё кого захочешь. Главное, чтобы мы видели это».



А остальные, кого взрослый мужик, оказывается/получается, тоже может бить ногами, если считает, что они не там стоят, снимайте это на камеру и выкладывайте. «Мы че, зря вам дали блестящие картонки?!»

Поздравляю взрослого мужика и лигу с победой команды взрослого мужика. Но нужна ли она такая?!

, одумайся», – написал президент ФК «10».

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