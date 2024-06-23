«Следователи уже связывались с лигой, с родителями юноши, звонили Осколкову». Кортава о нападении тренеров 2Drots на журналиста

Дмитрий Кортава рассказал о санкциях для тренеров 2D после стычки с журналистом.

«Юра (корреспондент) поехал в травмпункт. Врачи спрашивали у него, что случилось. Это не в прямом смысле заявление, но следователи уже связывались с лигой, с родителями юноши, звонили Альберту Николаевичу.

Нужно полноценно разобраться. Не на фоне отдельных видео в телеграм-каналах, а на основе видео с камер.

Заранее пока не забегаем, но если все было так, как видно на камерах, то, скорее всего, Альберт Николаевич [Осколков] будет дисквалифицирован до конца сезона. Для Дмитрия Викторовича [Кузнецова] наказание может быть от условного до полноценной дисквалификации до двух матчей», – рассказал технический директор .

Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов пнул и послал, помощник попытался ударить в голову