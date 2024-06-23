«Следователи уже связывались с лигой, с родителями юноши, звонили Осколкову». Кортава о нападении тренеров 2Drots на журналиста
Дмитрий Кортава рассказал о санкциях для тренеров 2D после стычки с журналистом.
«Юра (корреспондент) поехал в травмпункт. Врачи спрашивали у него, что случилось. Это не в прямом смысле заявление, но следователи уже связывались с лигой, с родителями юноши, звонили Альберту Николаевичу.
Нужно полноценно разобраться. Не на фоне отдельных видео в телеграм-каналах, а на основе видео с камер.
Заранее пока не забегаем, но если все было так, как видно на камерах, то, скорее всего, Альберт Николаевич [Осколков] будет дисквалифицирован до конца сезона. Для Дмитрия Викторовича [Кузнецова] наказание может быть от условного до полноценной дисквалификации до двух матчей», – рассказал технический директор Winline Медиалиги.
Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов пнул и послал, помощник попытался ударить в голову
Президент лиги так однозначной позиции и не занял относительно этого эпизода.
Соотвественно тренеры 2дротс решили, что можно и на поле человека отпинать.
Понятно, что в медиалиге любят скандалы, но дело доходит до насилия, а в лиге сидят и смотрят просто на это.
«Он просто не туда зашел, сам виноват»