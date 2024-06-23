«Следователи уже связывались с лигой, с родителями юноши, звонили Осколкову». Кортава о нападении тренеров 2Drots на журналиста

Теги Дмитрий Кузнецов Дмитрий Кортава 2Drots Winline Медиалига Альберт Осколков Медиафутбол

Дмитрий Кортава рассказал о санкциях для тренеров 2D после стычки с журналистом.

«Юра (корреспондент) поехал в травмпункт. Врачи спрашивали у него, что случилось. Это не в прямом смысле заявление, но следователи уже связывались с лигой, с родителями юноши, звонили Альберту Николаевичу.

Нужно полноценно разобраться. Не на фоне отдельных видео в телеграм-каналах, а на основе видео с камер.

Заранее пока не забегаем, но если все было так, как видно на камерах, то, скорее всего, Альберт Николаевич [Осколков] будет дисквалифицирован до конца сезона. Для Дмитрия Викторовича [Кузнецова] наказание может быть от условного до полноценной дисквалификации до двух матчей», – рассказал технический директор Winline Медиалиги.

Тренеры 2Drots напали на журналиста: Кузнецов пнул и послал, помощник попытался ударить в голову

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В принципе медиалига это минимум 18+ по законам РФ. Что там делают дети младше 18 лет? Почему их игры в общем доступе? И это не юмор: посмотрел несколько раз видео с их игр: там сплошной мат, оскорбления, угрозы физ.расправы, это вообще реальные статьи УК РФ...
+17
-2
+15
Штош. М####лига упорно билась о дно, и у нее получилось нырнуть еще глубже.
+10
-4
+6
Как зритель медиалиги могу сказать, что лига сама поощряет такие действия. Начиная с того, что охранник без опознавательных знаков ударил человека, который хотел пройти к полю.
Президент лиги так однозначной позиции и не занял относительно этого эпизода.
Соотвественно тренеры 2дротс решили, что можно и на поле человека отпинать.
Понятно, что в медиалиге любят скандалы, но дело доходит до насилия, а в лиге сидят и смотрят просто на это.
«Он просто не туда зашел, сам виноват»
+6
-2
+4
Футбольный дом2
+4
0
+4
Ответ Сергей Ефимов
Как зритель медиалиги могу сказать, что лига сама поощряет такие действия. Начиная с того, что охранник без опознавательных знаков ударил человека, который хотел пройти к полю. Президент лиги так однозначной позиции и не занял относительно этого эпизода. Соотвественно тренеры 2дротс решили, что можно и на поле человека отпинать. Понятно, что в медиалиге любят скандалы, но дело доходит до насилия, а в лиге сидят и смотрят просто на это. «Он просто не туда зашел, сам виноват»
Скажите пожалуйста, просто интересно, почему вы смотрите это?
+4
-2
+2
Медиалига давно получается была придумана. Чемпионат Москвы 80х годов, туда едешь- огребаешь, ничего к нам ещё приедете! Зимой хорошо клюшки есть отмахиваться
+1
0
+1
лига широковых, что взять
+1
0
+1
Широков когда судью завалил и ногой добавил ,через суд получил денежный штраф и общественные работы, если не путаю. Также должно быть и с этими двоими .
+1
-1
0
А раньше только бурчал Кузнецов....
0
0
0
Ответ Сергей Ефимов
Как зритель медиалиги могу сказать, что лига сама поощряет такие действия. Начиная с того, что охранник без опознавательных знаков ударил человека, который хотел пройти к полю. Президент лиги так однозначной позиции и не занял относительно этого эпизода. Соотвественно тренеры 2дротс решили, что можно и на поле человека отпинать. Понятно, что в медиалиге любят скандалы, но дело доходит до насилия, а в лиге сидят и смотрят просто на это. «Он просто не туда зашел, сам виноват»
Ну они же сидят и смотрят просто на то, что у них спонсор - букмекер, а аудитория - 13-летки. Драки всякие подогревают интерес, а принципов там нет никаких, я вас умоляю.
+1
-1
0
Ответ d3fstqd
Скажите пожалуйста, просто интересно, почему вы смотрите это?
А почему вы футбол смотрите ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий