Глава правления «Зенита» Медведев: «Не дело, когда в медийном футболе или хоккее выходят троечники и двоечники»

Александр Медведев обеспокоен, что в медиаспорте все больше профессионалов.

«Не дело, когда в медийном футболе или хоккее выходят троечники и двоечники, которые не играют в профессиональном спорте. Я призываю участников дискуссии привлекать именно медийных фигур. Не надо кичиться, что можно подраться в медиафутболе, это можно сделать и на матче «Спартак» – «Зенит» в РПЛ», – заявил председатель правления «Зенита» Медведев.

В четверг в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла дискуссия на тему «Медийный спорт: феномен и потенциал».

5 июня в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась дискуссия на тему «Медийный спорт: феномен и потенциал».