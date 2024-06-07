Глава правления «Зенита» Медведев: «Не дело, когда в медийном футболе или хоккее выходят троечники и двоечники»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Winline Медиалига Медийная Хоккейная Лига Медиафутбол

Александр Медведев обеспокоен, что в медиаспорте все больше профессионалов.

«Не дело, когда в медийном футболе или хоккее выходят троечники и двоечники, которые не играют в профессиональном спорте. Я призываю участников дискуссии привлекать именно медийных фигур. Не надо кичиться, что можно подраться в медиафутболе, это можно сделать и на матче «Спартак» – «Зенит» в РПЛ», – заявил председатель правления «Зенита» Медведев.

В четверг в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла дискуссия на тему «Медийный спорт: феномен и потенциал».

5 июня в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась дискуссия на тему «Медийный спорт: феномен и потенциал».

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6 комментариев
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Либо я не понял, что Медведев хотел сказать, либо он несет ахинею
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Какая глубина мысли!!!!
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А Медведев на коньках это двоечник или отличник ?
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Нам не познать всю глубину медведевских глубин)) И вообще, Медведев - это не фамилия. Это - диагноз.
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Чиго???
"Но позвольте, как же он служил в очистке?" (С)
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Не дело,когда такие как ты клубом таким руководят.Позорище.
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