Глава «Зенита» Медведев о сезоне: «Очень тяжелый чемпионат – 7 поражений, 6 ничьих. В юбилейный сезон команда будет играть как положено. Мы покажем, как встречают юбилеи!»
Александр Медведев высказался о возможном усилении «Зенита».
«Тренерский штаб отлично знает, где мы можем усиливаться. Очень тяжелый чемпионат. 7 поражений, 6 ничьих.
Такое трудно себе представить, что с такими очками... Хотя бы если бы у нас одна ничья была победой, одно поражение было бы ничьей, мы бы оказались в двух очках к последнему туру. Все бы зависело от нас.
Команда в юбилейный сезон будет готовиться и играть как положено. Мы покажем, как встречают юбилеи!» – сказал председатель правления «Зенита».
Мужчина: если бы у нас одна ничья была победой, одно поражение было бы ничьей
Легионеров это точно мотивирует.
8 игр с Москвой, 5 поражений, ничьи и 1 победа.
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