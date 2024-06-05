Глава «Зенита» Медведев о сезоне: «Очень тяжелый чемпионат – 7 поражений, 6 ничьих. В юбилейный сезон команда будет играть как положено. Мы покажем, как встречают юбилеи!»

Александр Медведев высказался о возможном усилении «Зенита».

«Тренерский штаб отлично знает, где мы можем усиливаться. Очень тяжелый чемпионат. 7 поражений, 6 ничьих.

Такое трудно себе представить, что с такими очками... Хотя бы если бы у нас одна ничья была победой, одно поражение было бы ничьей, мы бы оказались в двух очках к последнему туру. Все бы зависело от нас.

Команда в юбилейный сезон будет готовиться и играть как положено. Мы покажем, как встречают юбилеи!» – сказал председатель правления « ».