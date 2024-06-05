Глава «Зенита» Медведев о сезоне: «Очень тяжелый чемпионат – 7 поражений, 6 ничьих. В юбилейный сезон команда будет играть как положено. Мы покажем, как встречают юбилеи!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев высказался о возможном усилении «Зенита».

«Тренерский штаб отлично знает, где мы можем усиливаться. Очень тяжелый чемпионат. 7 поражений, 6 ничьих.

Такое трудно себе представить, что с такими очками... Хотя бы если бы у нас одна ничья была победой, одно поражение было бы ничьей, мы бы оказались в двух очках к последнему туру. Все бы зависело от нас.

Команда в юбилейный сезон будет готовиться и играть как положено. Мы покажем, как встречают юбилеи!» – сказал председатель правления «Зенита».

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"я уже обо всем договорился" добавил он
+9
-4
+5
Честно говоря, мне сложно представить, как он задолбал болельщиков других клубов, если задолбал даже болельщиков Зенита)
+3
0
+3
Ответ Детрит
>>Мы покажем, как встречают юбилеи Да всем как-то по фиг, у всех свои заботы.
Да ты вечно на ветках Зенита, какаие у тебя заботы ,мусор вынести? Да даже тут Краснодар за тебя справился
+4
-3
+1
Мальчик: если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой
Мужчина: если бы у нас одна ничья была победой, одно поражение было бы ничьей
+2
-2
0
Думаю все скинутся на галстук, этого будет достаточно Зениту на юбилей
+2
-2
0
Неужто на юбилей всем остальным штрафы по очкам выпишут?
+1
-1
0
Надо просто выставить повышенные призовые X3 на все матчи юбилейного сезона, а на ключевые X5 = уже в марте будем выбирать тур, в котором оформить чемпионство. Чтобы на домашней арене со всеми спецэффектами.

Легионеров это точно мотивирует.
+2
-2
0
Сценарий написан,медальки заготовлены
+1
-1
0
Это Москва во всем виновата:
8 игр с Москвой, 5 поражений, ничьи и 1 победа.
+1
-1
0
Медведев и Ротенберг = Бивис и Батхед
+2
-2
0
Новый сезон Зенит начнёт с заделом +99, по количеству лет с момента основания клуба
0
0
0
А если бы Спартак уволил Абаскаля зимой и не потерял очки с Сочи, Уралом, Факелом, то до последнего тура боролся бы за золото
0
0
0
Ответ Детрит
Чет тебя глючит, бро, не поленился даже, пробежался по своим сегодняшним комментам - первый раз в ветке про Зенит пишу! Да и заботы у клубов, а не у меня. Кому ли из них не по хрен, как денежный мешок пытается выделываться и играть мускулами? Надо свою игру выстраивать прежде всего.
Но Зенит ты упоминал
+1
-1
0
Ответ SMART789
Языком мелит вместо выполнения своих прямых обязанностей по усилению команды и ведению контрактов текущих игроков
ведению контрактов текущих игроков
-----------------------------------------------
других клубов
0
0
0
Ответ Football Forever
Думаю все скинутся на галстук, этого будет достаточно Зениту на юбилей
пеньковый
0
0
0
Ответ Vatikan
"я уже обо всем договорился" добавил он
Премиальные по миллиону за каждый матч и бразильцы будут играть активнее , потом отчитаются за невероятную победу в чемпионате без единого поражения . Газпром мечты сбываются
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий