«Шепляков явно повыше уровнем, чем Шунин и Лещук». Президент медиафутбольного «Титана» о потенциальном чемпионстве «Динамо»

Президент медиафутбольного «Титана» Александр Зуев высказался о «Динамо».

– Ты болельщик «Динамо», команда идет к долгожданному чемпионству.

– «Динамо» будет играть на выезде чемпионский матч с «Краснодаром». Мы уже с Германом (президент «Амкала» – Спортс) думаем – а как Поставьте нам игру, пожалуйста, чтобы я успел и на « », и на «Динамо»

– Понимаешь за счет чего «Динамо» сделало шаг вперед?

– Явно не за счет Шунина или Лещука. У нас есть Шепляков (вратарь «Титана» – Спортс) – мы не отпускаем. Мне кажется, он явно повыше уровнем, чем та парочка.

– Ради чемпионства «Динамо» готов кого-то отдать в усиление?

– Тут даже не ради чемпионства, а ради футболистов. Это большой шаг наверх. Пусть звонят, номер есть.

– Кто лучший игрок сезона в «Динамо»?

– Я думаю, Тюка [Тюкавин]. Молодец парень, пахарь. Бителло очень нравится.

– Тюкавина в это межсезонье все будут отправлять в другие клубы.

– Только в Европу или в «Титан»

– Какой европейский чемпионат ему подходит по стилю?

– Я думаю, Италия. Надо приехать, подписать небольшой контракт – года на 2, обстучаться и потом во флагман. Все данные для этого есть, характер есть, чтобы адаптироваться чемпионату, если он туда попадет, – рассказал Зуев в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.