Сергей Песьяков: «Дзюба завершит карьеру раньше меня, но он может в Медиалиге еще 10 лет поиграть»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сергей Песьяков Winline Медиалига Медиафутбол

Сергей Песьяков считает, что Артем Дзюба входит в пятерку лучших нападающих России.

«Дзюба — лучший российский нападающий? Один из лучших. Медалью за первое место не могу его наградить, но… Это сложный вопрос, никогда не думал об этом. В топ-5 он точно входит.

Кто завершит карьеру раньше? Думаю, Артем завершит раньше меня. У нас амплуа немного разные, но Дзюба может в Медиалиге еще лет десять поиграть.

Я не видел нападающих, которые играют до 40 лет, кроме Жиру и Ибрагимовича. Вратари играют дольше обычно», – сказал голкипер «Ростова».

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