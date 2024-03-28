Дзюба встретился с 2Drots: посоветовал Кузнецову ставить Крапа в состав, пожелал обыграть команду Мусагалиева и выразил респект Мбэйпу за похудение

Игроки 2Drots приехали на базу «Локомотива» и пообщались с Артемом Дзюбой.

Футболисты 2Drots провели челлендж, в котором им нужно было фотографироваться с футболистами РПЛ.

Одна из команд, участвующих в челлендже, приехала на базу «Локомотива» и встретила Артема Дзюбу.

«Тренер у вас злой – Кузнецов. Крапа (хавбека 2Drots – Sports) надо ставить в состав, вы на него наговариваете. Удачи вам, победите Азамата Мусагалиева [его команду – ФК «10»], потому что он опять там собирает банду.

Мбаппе (форвард 2Drots – Sports) – молодец, похудел. С «Биг Маками» заканчивай, выглядишь офигенно. Килиан, давай, в «Реале» ждем», – сказал форвард «Локо».