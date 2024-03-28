Дзюба встретился с 2Drots: посоветовал Кузнецову ставить Крапа в состав, пожелал обыграть команду Мусагалиева и выразил респект Мбэйпу за похудение

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига ФК 10 Даниил Крапивников Мбэйп Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Игроки 2Drots приехали на базу «Локомотива» и пообщались с Артемом Дзюбой.

Футболисты 2Drots провели челлендж, в котором им нужно было фотографироваться с футболистами РПЛ.

Одна из команд, участвующих в челлендже, приехала на базу «Локомотива» и встретила Артема Дзюбу.

«Тренер у вас злой – Кузнецов. Крапа (хавбека 2Drots – Sports) надо ставить в состав, вы на него наговариваете. Удачи вам, победите Азамата Мусагалиева [его команду – ФК «10»], потому что он опять там собирает банду.

Мбаппе (форвард 2Drots – Sports) – молодец, похудел. С «Биг Маками» заканчивай, выглядишь офигенно. Килиан, давай, в «Реале» ждем», – сказал форвард «Локо».

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11 комментариев
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Спасибо, Артем, что помог вытащить Локо из ямы в прошлом году, но в этом году (да уже и во второй половине прошлого года) ты совсем не тянешь, просто баласт. Так что давай ка переходи сам к этим ребятам, тебе там самое место сейчас, весело, приколы, все как ты любишь.
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Дзюба. 2Drots. У меня разыгралась фантазия? 😊
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Что за бред я сейчас прочёл???
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ручной мяч
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Зондирует почву по части дальнейшего продолжения карьеры.
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В прятки поиграли?
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Чего?
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Ответ Чебурашка от Гены
Дзюба. 2Drots. У меня разыгралась фантазия? 😊
О том что я подумал 😊😊😊
+3
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