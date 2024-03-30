«Шоу Дзюбы и Слуцкого – это был мой основной спортивный контент». Кукояка о ютубе

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Блогер Денис Кукояка рассказал, что смотрите на спортивном ютубе.

– Что ты смотришь на спортивном ютубе?

– Больше всего слежу за 2Drots. Когда они победили ЦСКА, я написал, племяннику моей жены, он их оператор: «Вы осуществили мечту всех дворовых пацанов».

Они вышли из обычной коробки на большой стадион и обыграли ЦСКА. Это мотивирует молодое поколение, дает надежду. Меня это зажигает. Пацаны делают важное дело. Я за ними послеживаю. Но не так, чтобы это превращалось в рутину. Я не смотрю все матчи, но за такими знаковыми моментами стараюсь следить.

Еще шоу Дзюбы и Слуцкого – это был мой основной спортивный контент, – рассказал Кукояка в интервью Спортсу.

«Я обожал Человека-паука и всех игроков «Спартака». Монолог Дениса Кукояки о футболе

 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куко что? Это тот из интернов который? Можете мнение Барта Симпсона добавить, очень интересно
+3
0
+3
Деграде
+1
0
+1
Смотришь постоянно шоу Дзюбы и Слуцкого, тыдыщ... и ты уже Кукояка.
0
0
0
Ответ Дмитрий Шиянов
Куко что? Это тот из интернов который? Можете мнение Барта Симпсона добавить, очень интересно
Это человек, которому Мэддисон проиграл свою... Ладно, опустим
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий