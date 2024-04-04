«Ситуация с Погба и «Броуками» дошла до руководства «Ювентуса». Пора возвращаться к этому вопросу». Егоров об интересе к французу

Теги Ювентус серия А Италия Поль Погба Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров сообщил, что «Ювентус» знает об интересе «Броуков» к Полю Погба.

«Сегодня написал человек, который в крупнейшем мировом паблике отвечает за Cерию А, и сказал, что ситуация с Погба и «Броуками» дошла до руководства «Ювентуса». 

Так что пора возвращаться к этому вопросу, а то у «Броуков» уже три матча в товарках не только без побед, но и без голов с игры. Кстати, неудачи в товарках – верный признак силы команды!» – написал президент «БроукБойз».

В начале марта российский медиафутбольный клуб вышел на Погба через соцсети: «Предложили 1500 долларов, проживание в Одинцово и современный медцентр».

Об интересе «Броуков» к 31-летнему полузащитнику, дисквалифицированному за допинг, писали европейские медиа, в том числе As, Goal.com и Calciomercato.

Клуб Медиалиги пригласил Погба. Дают жилье в Одинцове и 1500 долларов в месяц

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2 комментария
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"в крупнейшем мировом паблике отвечает за Cерию А"

в одноклассниках?
+14
-1
+13
Ответ Kubinec_
"в крупнейшем мировом паблике отвечает за Cерию А" в одноклассниках?
Миланские и Итальянские середняки
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