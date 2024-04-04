«Ситуация с Погба и «Броуками» дошла до руководства «Ювентуса». Пора возвращаться к этому вопросу». Егоров об интересе к французу

Дмитрий Егоров сообщил, что «Ювентус» знает об интересе «Броуков» к Полю Погба.

«Сегодня написал человек, который в крупнейшем мировом паблике отвечает за Cерию А, и сказал, что ситуация с Погба и «Броуками» дошла до руководства «Ювентуса».

Так что пора возвращаться к этому вопросу, а то у «Броуков» уже три матча в товарках не только без побед, но и без голов с игры. Кстати, неудачи в товарках – верный признак силы команды!» – написал президент « ».

В начале марта российский медиафутбольный клуб вышел на Погба через соцсети: «Предложили 1500 долларов, проживание в Одинцово и современный медцентр».

Об интересе «Броуков» к 31-летнему полузащитнику, дисквалифицированному за допинг, писали европейские медиа, в том числе As, Goal.com и Calciomercato.

Клуб Медиалиги пригласил Погба. Дают жилье в Одинцове и 1500 долларов в месяц