Дмитрий Егоров: «Один из медийных клубов предлагал Крапу 1,5 миллиона подъемных и зарплату в 1 миллион»

Теги деньги 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Даниил Крапивников трансферы Медиафутбол

Дмитрий Егоров сообщил, что один из клубов предлагал Крапу 1,5 млн за переход.

«Мне доподлинно известно, что в рамках переговоров один из клубов предлагал Даниилу Крапивникову единовременную выплату в размере 1.5 миллиона рублей за переход и зарплату в 1 миллион в месяц.

Предложение действовало в районе двух недель, пока не были объявлены команды-участницы стыковых матчей. Но Крап отказался», – рассказал президент «БроукБойз».

Ранее стало известно, что Крап продлил контракт с 2Drots.

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