Брат Погба о шантаже Поля: «Я был марионеткой, мне лгали с самого начала. Надеюсь, что наш союз с Полем восстановится»

Брат Поля Погба высказался о деле относительно шантажа.

Напомним, ранее Поль Погба заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста Матиа Погба, который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.

19 марта 2022 года 3 друга детства отвели футболиста в квартиру, в которой находились вооруженные люди. Они начали вымогать у игрока деньги за защиту, которую якобы оказывали ему в течение многих лет.

Злоумышленники убедили Матиа Погба, что сами стали жертвами вымогателей. По их словам, они подверглись нападению из-за того, что Поль отказался платить.

25 января брат футболиста дал показания по этому делу в суде, заявив, что друзья манипулировали им. Его слова были опубликованы в прессе сегодня.

«Я был марионеткой в их руках. Мне лгали с самого начала.

Они для нас как братья. Они пришли и рассказали все это, притворившись жертвами, хотя все уже было спланировано», – заявил Матиа Погба.

Брат Поля также объяснил, почему опубликовал видеоролики, в которых заявлял, что футболист обращался к услугам шамана.

«Я хотел выплеснуть свой гнев, но ни в коем случае не хотел давить на него. Я надеюсь увидеться с ним как можно скорее. Это займет время, но я надеюсь, что наш союз восстановится», – сказал .

Брата Погба выпустили из тюрьмы, он будет под надзором. Матиа обвиняли в вымогательстве 13 млн евро у Поля

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